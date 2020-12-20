Atatürk'ün Kırklareli'ne gelişinin 90. yıl dönümü - Son Dakika

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Törende, Vali Bilgin, Tugay Komutanı Savran ve Belediye Başkanı Kesimoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Atatürk'ün Kırklareli 'ne gelişinin 90. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Vazife malulü sağlık çalışanları ile yakınları için; maaş, eğitim, konut ve ulaşım yardımları yapılacak