Atatürk'ün Kırklareli'ne gelişinin 91. yıl dönümü törenle kutlandı - Son Dakika

Atatürk'ün Kırklareli'ne gelişinin 91. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde, Vali Osman Bilgin, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Tahir Savran ile Belediye Başkan Vekili Savaş Çekinmez'in çelenk sunmasıyla başlayan törende, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.
Vali Bilgin ile beraberindekiler kortej eşliğinde Halk Eğitimi Merkezi'ne yürüdü.
Çekinmez, burada yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk'ün 20 Aralık 1930 yılında memleketin sorunlarını yerinde dinlemek amacıyla Kırklareli'ne geldiğini söyledi.
Tarih öğretmeni Koray Şerbetçi de Atatürk'ün Kırklareli'ne gelişi hakkında sunum yaptı.
Ardından öğrenciler gösterilerini sergileyerek şiir okudu.
Kaynak: AA
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