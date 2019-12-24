Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 100. Yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 100. Yıl dönümü kutlandı

6 saat önce

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Temsil Heyetinin Kırşehir'e gelişlerinin 100. Yıl dönümü etkinlikleri Cacabey Meydanında düzenlenen törenlerle kutlandı.

Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 100. Yıl dönümü kutlandı, System.String[]

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Temsil Heyetinin Kırşehir'e gelişlerinin 100. Yıl dönümü etkinlikleri Cacabey Meydanında düzenlenen törenlerle kutlandı.


Cacabey Meydanında Atatürk Anıtına çelenklerin sunulmasının ardından Kılıçlı Köprüsünden başlayıp Atatürk'ün Kırşehir'de karşılandığı yer olan Gazi Parkına kadar devam eden kortej yürüyüşü düzenlendi.


Gazi Parkında İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törende konuşan Vali İbrahim Akın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve beraberindeki Temsil Heyetinin Ankara'ya ilerleyişindeki önemli duraklarından birisinin Kırşehir olduğunu söyledi.


Mustafa Kemal Paşa ve Temsil Heyetinin Kırşehir'de halkın büyük sevgi ve desteğini gördüğünü belirten Vali Akın, "1914 yı­lında 1. Dünya Harbi'nin başlamasıyla birlikte aynı anda birçok cephede savaşmak zorunda kalan Osmanlı Devleti, Çanakkale Savaşını kazanmasına rağmen savaşları kaybeden müttefikleriyle beraber yenik sayılmış ve vatan toprakları düşmanlarca işgal edilmeye başlanmıştır. İmzalanan ateşkes ve barış antlaşmalarıyla savaşın bittiği düşünülse de aslında bu durum Türk Milleti için yeni bir mücadelenin başlangıcı olmuştur. Tüm yokluklara rağmen işgalcilere karşı koymaya çalışan Türk Milleti, vatanın kurtuluşu için yola çıkan Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarının etrafında toplanmıştır"dedi.


Halkın da desteğini alan Kemal Paşa'ya Kırşehirlilerin destek verdiğini anlatan Vali Akın, konuşmasını şöyle sürdürdü;


"Kırşehirliler, Kurtuluş Savaşı'na gerek askeri, gerek mali olarak büyük katkıda bulunmuşlardır. Bununla birlikte mitinglerle, protesto telgraflarıyla ve kurulan derneklerle milli mücadele ruhunun amacına ulaşması için çaba göstermişlerdir. Nitekim milletimizin vatanın kurtuluşu için gösterdiği bunca çaba boşa çıkmamış ve milli mücadele Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanmıştır. Bu zaferden sonra, ilan edilen Cumhuriyet yönetimi ile devletimiz her geçen gün güçlenerek sosyal, siyasal, askeri ve ekonomik alanlarda dünyanın sayılı ülkeleri arasında yerini almıştır. Zaferlerin kazanılmasında elbette tüm milletimizin olduğu gibi siz değerli Kırşehirlilerin de Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarına verdiği desteğin büyük payı vardır. Hiç şüphe yok ki Kırşehirliler, aradan tam bir asır geçmesine rağmen, bu tarihi günün gururunu ve heyecanını bugün de ziyadesiyle yaşamaktadırlar."


Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ise konuşmasında, "Kırşehirliler olarak, 100 yıl boyunca her 24 Aralık günü, Anadolu'ya bir umut ışığı olarak doğan Mustafa Kemal Atatürk'ü ilimizde ağırlamanın onurunu yaşıyor, Kırşehir halkının büyük bir özveri ile verdikleri vatan mücadelesini bir kez daha saygıyla yad ediyoruz" diye konuştu.


Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kırşehirli Gençler Derneği Anı Defterine yazdığı metin ile Kırşehirli gençlerin Ata'ya Cevabının okunduğu programda Atatürk Koşusunda dereceye girenlere ödülleri verildi. - KIRŞEHİR

Mustafa Kemal Atatürk, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 03:11 Kaynak: İHA
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