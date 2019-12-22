Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 100. yılı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 100. yılı - Son Dakika

Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 100. yılı

6 saat önce

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 100. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 100. yılı, System.String[]

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 100. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletvekili Kendirli, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Samsun'dan Ankara'ya gidene kadar, zorlu ve büyük mücadelelerle ilerlediğini anımsattı.

Kutlu yolculuğunun son duraklarından Kırşehir'in, Gazi Mustafa Kemal Atatürk için motivasyon, destek ve umut durağı olduğunu vurgulayan Kendirli, şunları kaydetti:

"Kırşehir'de, Milli Mücadele'ye olan inanç, azim ve kararlılık görülmüştür. Kırşehir'imiz, milli ruhu ve şuuru yüksek, imanlı insanların topraklarıdır. Mustafa Kemal Paşa, bu yüzden Sivas ve Erzurum kongrelerinden sonra bu güzergahı seçmiştir. Kırşehirliler kendisini büyük bir coşkuyla karşılamış, Kırşehir'de kaldığı sürece ona büyük bir misafirperverlik örneği göstermişlerdir. Önce Mucur'a ardından da 24 Aralık'ta Kırşehir'e, buradan ise Kaman'a geçmişlerdir. Kırşehirliler, Milli Mücadele'ye destek vererek vatanımızın geleceğine, ülkemizin kurtuluşuna ve istikbaline çok büyük katkıda bulunmuşlardır. Mustafa Kemal Paşa'yı, silah arkadaşlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum, ruhları şad olsun."

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Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 05:12 Kaynak: AA
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