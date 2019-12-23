Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 100. yılı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 100. yılı - Son Dakika

Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 100. yılı

6 saat önce

İYİ Parti Kırşehir İl Başkanı Müfit Göçen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 100. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 100. yılı, System.String[]

İYİ Parti Kırşehir İl Başkanı Müfit Göçen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 100. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Göçen, mesajında, 19 Mayıs 1919'da Samsun'da Ulu Önder Mustafa Kemal Paşa önderliğinde kurtuluş için ilk adımının atıldığını, Kırşehir halkının da kuruduğu cemiyetler vasıtasıyla bu mücadeleye büyük destek verdiğini belirtti.

Ankara'yı mücadelenin merkezi olarak seçen Mustafa Kemal Paşa'nın, Sivas'tan yola çıkarak 21-25 Aralık 1919 tarihleri arasında Kırşehir'i ziyaret ettiğini anımsatan Göçen, "Bu, ziyaret akabinde Kırşehir halkı Milli Mücadele'nin başlama ve sürdürülme safhasındaki desteklerini dernekler kurarak başlatmış, bu konuda da üstün başarı sağlamıştır. O günlerde halkımız kurtarıcı gözüyle baktığı Mustafa Kemal Paşa ve temsil heyeti üyelerini misafirperver bir şekilde ağırlayarak, Milli Mücadele'ye bağlılığını ve istiklale olan kararlılığını ispatlamıştır." sözlerini kullandı.

Kırşehir halkının, Türkiye Cumhuriyetine ve onun kurucu değerlerine bugün de aynı kararlılıkla bağlı olduğunu vurgulayan Göçen, şunları kaydetti:

"Bu büyük milletin ve bu kutlu kentin bir ferdi olmakla ne kadar gurur duysak azdır. Aziz vatanımızın selameti için maddi ve manevi destek verenlere, cepheden cepheye atılan gazilerimize, canlarını seve seve vatan yolunda feda eden aziz şehitlerimize bir kez daha minnet ve şükranlarımızı sunmayı bir borç biliyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."

Mustafa Kemal Atatürk, Müfit Göçen, İYİ Parti, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 11:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Otomobilde yanında oturan sevgilisinin dilini kesip, çeşitli yerlerinden yaraladı!
Beşiktaş'ta denizcilik eğitim verilen lisenin iskelesinde ceset bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan 50 milyonuncu yolcuya plaket verdi Yol kenarında yürüyen çifte kamyonet çarptı bir kişi hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
17:51 Kayseri'de lodos, çatıları uçurdu - Son Dakika
17:50 TİKA'dan Irak'taki 15 Türkmen okuluna kırtasiye yardımı - Son Dakika
17:50 DHA YURT BÜLTENİ-24 - Son Dakika
17:48 Suudi aktivistlerden "Kaşıkçı davasında üst düzey isimlerin ceza almamasına" tepki - Son Dakika
17:43 Samandağ-Arsuz yolu 2.5 saatten 40 dakikaya düştü - Son Dakika
16:04 Otomobilde yanında oturan sevgilisinin dilini kesip, çeşitli yerlerinden yaraladı! - Son Dakika
15:56 Beşiktaş'ta denizcilik eğitim verilen lisenin iskelesinde ceset bulundu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 17:55:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 100. yılı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]