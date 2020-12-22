Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 101. yılı - Son Dakika

Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 101. yılı

22.12.2020 12:15
Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 101. yılı, System.String[]

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 101. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 101. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akın, mesajında, Kırşehir'e gelişlerinin 101. yıl dönümünde istiklal mücadelesinin büyük önderi Mustafa Kemal Paşa ve Temsil Heyeti'ni saygı ve minnetle andıklarını belirtti.

Milletin birlik ve beraberliğini perçinlemek ve Milli Mücadele ruhunu tüm Anadolu'ya yaymak amacıyla Temsil Heyeti'nin Ankara'ya geçerken, yol güzergahı üzerinde olan illerde de temaslarını sürdürdüğünü ifade eden Vali Akın, Mucur ve Hacıbektaş'ta 3 gün süren incelemelerin ardından 24 Aralık 1919 tarihinde Kırşehir'e geldiğini hatırlattı.

Kırşehir halkının, tüm yokluklara rağmen verdiği eşsiz mücadele ile Cumhuriyete ulaşan yolu açan Mustafa Kemal Paşa ve bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitleri, kahraman gazileri hiçbir zaman unutmayacağını vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Kırşehir halkı vatanın kurtuluşu için yola çıkan Temsil Heyeti Başkanı Mustafa Kemal Paşa ve üyelerini büyük bir coşku içinde karşılamış ve kendilerine her türlü desteği vermeye hazır olduklarını bildirmişlerdir. 25 Aralık'ta Kaman'a geçen Mustafa Kemal Paşa, Kırşehirlilerin vatan ve millet sevgisiyle dolu olduğunu görmenin mutluluğuyla ilimizden ayrılmışlardır. Bu duygularla, ilimize gelişinin 101. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, onunla aynı inanç uğrunda mücadele vermiş silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bir kez daha şükran ve minnetle anıyor, saygılar sunuyorum."

Mustafa Kemal Atatürk, Kırşehir, Aralık, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 101. yılı - Son Dakika


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