Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 101. yılı - Son Dakika

Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 101. yılı

22.12.2020 17:25
Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 101. yılı, System.String[]

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ve Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 101. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ve Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 101. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kendirli, mesajında, Atatürk'ün, hem Milli Mücadele'yi hem de Sivas Kongresi'nde alınan kararları millete anlatmak üzere bir yolculuğa çıktığını, Mucur-Kırşehir- Kaman istikameti üzerinden Ankara'ya ulaştığını anımsattı.

Böylesine önemli bir güzergahta yer almanın Kırşehirlilere onur verdiğini vurgulayan Kendirli, şöyle devam etti:

"Onun bu kutlu yolculuğunun son duraklarından olan Kırşehir, Milli Mücadele kahramanı için bir motivasyon, destek ve umut durağı olmuştur. Ankara'ya gitmeden önce son durağı olan Kırşehir'de, Milli Mücadele'ye olan inancı, azmi ve kararlılığı görülmüştür. Çünkü bu topraklar yani Kırşehirimiz, milli ruhu ve şuuru yüksek, imanlı insanların topraklarıdır. Bu topraklarda ihanet olmaz."

Metin İlhan da bir asır önce Mustafa Kemal Atatürk'ün yurdun dört bir yanını karış karış gezip bağımsızlık meşalesini yaktığını belirterek, Kurtuluş Savaşının tüm safhalarında Kırşehir'in yer aldığını aktardı.

Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 101. yıl dönümünün kutladığı ?tarihin?, kuşatmalara karşı, ulusun bağımsızlığını kazanması için büyük mücadelelerin verildiği, aydın, çağdaş, medeni bir toplum olma yolunda atılan adımların temellerinin oluşturulmaya başlandığı gün olduğunun altını çizen İlhan, şunları kaydetti:

"Anadolu'nun merkezinden yürütülmeye başlanarak adım adım ilerletilen süreçte, ülkemizin kurtuluşu ve Cumhuriyetimizin kuruluşu için Kırşehir halkının da göstermiş olduğu çaba ve destek dolayısıyla gurur duyuyor, ilimize gelişinin yıl dönümünde Atatürk'ü, kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle ve saygıyla anıyorum."

Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu da Anadolu halkının Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde işgallere karşı onurlu direnişini başlattığını belirterek, Atatürk ve Temsil Heyeti'nin kongreler sürecinin ardından Ankara'ya geçerken 24 Aralık 1919 tarihinde Kırşehir'e uğradığını vurguladı.

Kırşehir halkının Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Temsil Heyeti üyelerini karşılayarak adeta bağrına bastığını anlatan Ekicioğlu, şöyle devam etti:

"Kırşehirliler olarak, o zor şartlar altında, büyük bir kararlılık göstererek Anadolu halkına önderlik eden ve destan niteliğinde bir kurtuluş mücadelesi sonucunda ülkemizi bağımsızlığa kavuşturan ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran Mustafa Kemal Atatürk'ü ilimizde ağırlamanın onurunu 101 yıldır yaşıyoruz."

Mustafa Kemal Atatürk, Metin İlhan, Kendirli, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 101. yılı - Son Dakika


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