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Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 102. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 102. yıl dönümü kutlandı

24.12.2021 12:21
Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 102. yıl dönümü kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk'ün Heyeti Temsiliye Reisi olarak Kırşehir'e gelişinin 102. yıl dönümü kutlandı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Heyeti Temsiliye Reisi olarak Kırşehir'e gelişinin 102. yıl dönümü kutlandı.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın ve Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Cacabey Meydanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, İstiklal Marşı okundu ve saygı duruşunda bulunuldu.

Daha sonra Atatürk'ün 102 yıl önce kente gelişi sırasında karşılandığı Kılıçlı Köprüsü üzerinde toplanan protokol üyeleri ve gençler, ellerinde Türk bayraklarıyla Basın Anıtı'na kadar yürüdü.

Davul zurna eşliğinde ve kar yağışı altındaki yürüyüşe, vatandaşlar da balkonlarından alkışlarıyla destek verdi.

Ardından Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen kutlama programında bir konuşma yapan Vali Akın, millet temsilcilerinin katılımıyla toplanan Erzurum ve Sivas kongrelerinden sonra Temsil Heyeti'nin istiklal mücadelesinin merkezi olarak belirlenen Ankara'ya ulaşmak üzere yola çıktığını hatırlatarak, bu yolculuk sırasında, yol güzergahı üzerindeki şehirlerde de temaslarını sürdüren Mustafa Kemal Paşa ve beraberindeki heyetin, Mucur'daki görüşmelerin ardından 24 Aralık 1919 tarihinde Kırşehir'e geldiğini ifade etti.

Kırşehir halkının 102 yıl önce Atatürk ve Temsil Heyeti'ni coşku ile karşıladığını vurgulayan Akın, şöyle konuştu:

"Yüreği vatan ve millet sevgisi ile dolu Kırşehir halkı, Mustafa Kemal Paşa ve Temsil Heyeti'ni sevgi gösterileriyle karşılamış ve 'Milli Mücadele yolunda her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduklarını' ifade etmişlerdir. Milletimiz, Milli Mücadele yıllarını ve ecdadımızın bu uğurda verdiği emsalsiz mücadeleyi hiçbir zaman unutmayacak, onların bizlere bıraktığı en kıymetli emanet olan ülkemizi her alanda daha yükseklere taşımak için çaba gösterecektir. Bu duygularla, ilimize gelişinin 102. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, onun silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bir kez daha şükran ve rahmetle anıyor, hepinize saygılar sunuyorum."

Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği yoldan ve cumhuriyet değerlerinden asla vazgeçmeyeceklerini vurgulayarak, "Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Şiirlerin okunduğu programda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kırşehirli Gençler Derneğinin anı defterine yazdığı metin okunarak, Atatürk Koşusu'nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 102. yıl dönümü kutlandı
Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 102. yıl dönümü kutlandı
Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 102. yıl dönümü kutlandı
Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 102. yıl dönümü kutlandı

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Mustafa Kemal Atatürk, İbrahim Akın, Kırşehir, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 102. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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