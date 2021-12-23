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Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 102. yılı - Son Dakika

Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 102. yılı

23.12.2021 12:47
Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 102. yılı

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 102 yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 102 yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akın, mesajında, Kırşehir'e gelişlerinin 102. yıl dönümünde İstiklal Mücadelesinin büyük önderi Mustafa Kemal Paşa ve Temsil Heyeti'ni saygı ve minnetle andıklarını belirtti.

Millet temsilcilerinin katılımıyla toplanan Erzurum ve Sivas kongrelerinden sonra Temsil Heyeti'nin İstiklal Mücadelesinin merkezi olarak belirlenen Ankara'ya ulaşmak üzere yola çıktığını hatırlatan Akın, bu yolculuk sırasında, yol güzergahı üzerinde olan şehirlerde de temaslarını sürdüren Mustafa Kemal Paşa ve beraberindeki heyetin, Mucur'daki görüşmelerin ardından 24 Aralık 1919 tarihinde Kırşehir'e geldiğini ifade etti.

Kırşehir halkının, tek amacı vatanı içinde bulunduğu durumdan kurtarmak olan Temsil Heyeti Başkanı Mustafa Kemal Paşa ve üyelerini büyük bir coşku ile karşıladığını vurgulayan Vali Akın, "Kendilerine her türlü desteği vermeye hazır olduklarını bildirmişlerdir. 25 Aralık'ta Kaman'a geçen Mustafa Kemal Paşa, Kırşehirlilerin vatan ve millet sevgisiyle dolu olduğunu görmenin mutluluğuyla ilimizden ayrılmışlardır. " ifadelerini kullandı.

Kırşehir Belediyesi pul bastırdı

Öte yandan, Kırşehir Belediyesi, Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 102. yıl dönümü nedeniyle pul bastırdı.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, PTT Genel Müdürlüğü ile işbirliği yaparak Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin yıl dönümü için özel pul bastırdıklarını belirterek, şunları ifade etti:

"Her biri 4 Türk lirası olan ve üzerinde Kırşehir Otobüs Terminali yanında bulunan dev Atatürk posterinin yer aldığı pulların üzerinde 'Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 102. yıl dönümü' yazıyor. Pul üzerinde ayrıca, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına müzik alanında dahil olan Kırşehir için tasarlanmış olan logo da yer alıyor. Kırşehir Belediyesinin kurumlarla olan yazışmalarında posta gideri olarak bu pulları da kullanarak Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin yıl dönümünü hatırlatmış olacağız."

Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 102. yılı
Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 102. yılı

Mustafa Kemal Atatürk, İbrahim Akın, Kırşehir, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 102. yılı - Son Dakika


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