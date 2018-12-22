Atatürk'ün Kırşehir'e Gelişinin 99. Yılı

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli ve Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 99. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli ve Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 99. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Milletvekili Kendirli, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Samsun'a çıkmasının ardından Ankara'ya gidene kadar, meşakkatli ama kutlu bir yolda ilerlediğini anımsattı.



Atatürk ve beraberindeki heyetin Hacıbektaş, Mucur ve ardından da Kırşehir'e geldiğini hatırlatan Kendirli, şunları kaydetti:



"Onun bu kutlu yolculuğunun son duraklarından olan Kırşehir, Milli Mücadele kahramanı için bir motivasyon, destek ve umut durağı olmuştur. Kırşehir'de, milli mücadeleye olan inancı, azmi ve kararlılığı görmüşlerdir. Çünkü bu topraklar yani Kırşehir'imiz, milli ruhu ve şuuru yüksek, imanlı insanların topraklarıdır. Kırşehirliler kendisini büyük bir coşkuyla karşılamış, Kırşehir'de kaldığı sürece ona büyük bir misafirperverlik örneği göstermişlerdir. Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları önce Mucur ilçesine, oradan da 24 Aralık'ta Kırşehir'e, Kırşehir'den de Kaman'a geçmişlerdir. Kırşehirliler, milli mücadeleye destek vererek vatanımızın geleceğine, ülkemizin kurtuluşuna ve istikbaline çok büyük katkıda bulundular."



Belediye Başkanı Bahçeci ise, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 24 Aralık 1919'da Kırşehir'e gelişinin 99. yılı olduğunu hatırlattı.



Erzurum ve Sivas kongreleriyle alınan kararlar neticesinde halkın moralini yüksek tutmak amacıyla Atatürk'ün yaptığı ziyaretlerden birinin de Kırşehir'e olduğunu vurgulayan Bahçeci, "Kırşehir, tarihi boyunca çok önemli görevler üstlenmiştir. Milli mücadele döneminde de Kırşehirli gençler, Mustafa Kemal Atatürk'e ve arkadaşlarına desteklerini verdiler. Anadolu'da yürütülen bu çalışmalar, bir süre sonra meyvesini vermiş ve milletimizin tam bağımsızlık mücadelesi ile vatan toprakları düşmanlardan temizlenerek bugünkü çağdaş Türk devletinin temelleri atılmıştır. Geçmişte olduğu gibi bugün de Türk milletinin birlik ve beraberliği ülkemizin geleceğine ışık tutacak, muasır medeniyetler seviyesine ulaşmasında en önemli etken olacaktır." ifadelerini kullandı.

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