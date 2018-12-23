Son Dakika Haberleri: Atatürk'ün Kırşehir'e Gelişinin 99. Yılı

Atatürk'ün Kırşehir'e Gelişinin 99. Yılı

2 saat önce

CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 99. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Atatürk'ün Kırşehir'e Gelişinin 99. Yılı, System.String[]
CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 99. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

İlhan, mesajında, düşman işgali altındaki yurdun dört bir yanını kuşatanlara karşı, Atatürk'ün kararlı ve planlı duruşunun, Türk halkının azmi ve inancı birleşerek milletin bağımsızlığının kazanıldığını hatırlattı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında oluşan milli mücadele ruhunun bugün de aynı şekilde birlik bütünlük içerisinde, kardeşlik, dayanışma duyguları ile sürdürülmesinin ve her daim bu beraberliğin korunmasının önemli olduğunu belirten İlhan, şunları kaydetti:

"Milli mücadelenin Anadolu'nun merkezinden yürütüldüğü süreçte, Atatürk ile silah arkadaşlarına verdiği destek, vatan toprağının bütünlüğü için gösterdiği dayanışma ve mücadele azmi, Kırşehir halkının da üstün bir ruh ve inanca sahip olduğunu ortaya koymuştur. Genç, yaşlı, kadın, erkek, tüm halkın, ülke topraklarının bütünlüğünü sağlamak için ne koşullar altında mücadeleler verdiğini, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında çağdaş ve geleceği aydınlık, medeni bir ülke oluşturmak için nasıl emek verildiğini görmeliyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi ilimize gelişinin yıl dönümünde minnet, rahmet, şükran ve saygıyla anıyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 03:41 Kaynak: AA

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