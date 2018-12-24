Son Dakika Haberleri: Atatürk'ün Kırşehir'e Gelişinin 99. Yılı

Atatürk'ün Kırşehir'e Gelişinin 99. Yılı

1 saat önce

Kırşehir'de sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 99. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Atatürk'ün Kırşehir'e Gelişinin 99. Yılı, System.String[]
Kırşehir'de sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 99. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Yılmaz, mesajında, düşman kuvvetlerinin İstanbul ve Anadolu'yu işgal etmesinden sonra çaresizliğe karşı bir umut güneşi gibi doğan ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a çıkmasıyla ve ardından yapılan Erzurum ve Sivas Kongrelerinde alınan kararlar doğrultusunda onurlu bir direniş başlatıldığını belirtti.

Anadolu halkının birlik ve beraberlik ruhunu perçinlemek, direniş ruhunu tüm Anadolu'ya yaymak amacıyla Heyet-i Temsiliye Başkanı Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının Ankara'ya geçerken 24 Aralık 1919 tarihinde Kırşehir'e uğradığını vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"O gün Kılıçlı Köprüsü mevkisinde geneli gençlerden oluşan kararlı ve inançlı Kırşehir halkı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Heyet-i Temsiliye üyelerini adeta bağırlarına basmış, kurtuluş yolundan asla vazgeçmeyeceklerini bildirmişlerdir.


O zor günlerde, büyük bir kararlılık göstererek Anadolu halkına önderlik ederek bağımsızlığa kavuşturan ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran Mustafa Kemal Atatürk'ü ilimizde ağırlamanın onurunu 99 yıldır yaşıyor, Onun çizdiği o aydınlık yoldan ve bizim için ekmek, su kadar önemi olan Cumhuriyet değerlerinden asla vazgeçmeyeceğimizi, o gün Kılıçlı Köprüsü'nde bulunan gençlerin azim ve kararlığıyla bir kez daha bildiriyoruz."

İyi Parti Kırşehir İl Başkanı Müfit Göçen de o zamandan beri kalpleri Atatürk sevgisiyle çarpan Kırşehir halkının, Türk milletini layık olduğu çağdaş uygarlık düzeyine ulaştıracak yenilik ve ilerleme yolunda yorulmadan büyük önderinin izinde olduğunu dile getirdi.

CHP Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ise Kırşehirliler olarak, 99 yıl boyunca her 24 Aralık gününü, Anadolu'ya bir umut ışığı olarak doğan Mustafa Kemal Atatürk'ü ağırlamanın onur günü olarak yaşadıklarını bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:47 Kaynak: AA

Sivil Toplum Kuruluşu, Kırşehir, Mustafa Kemal Atatürk, Güncel
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