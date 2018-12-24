Gazi Mustafa Kemal Atatürk
'ün Kırşehir
'e gelişinin 99. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.
Cacabey Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, Atatürk'ün Kırşehir'de karşılandığı yer olan Gazi Parkı'nda devam etti.
Kaleden üç pare top atılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Mustafa Kemal Paşa
'nın Kırşehir'de kaldığı süre içerisinde Kırşehirli gençlerin içindeki vatan ve millet sevgisine şahit olduğunu, tüm Kırşehirliler'in desteğini alarak kentten ayrıldığını söyledi.
Kırşehirliler'in, tarihin o en karanlık günlerinde Gazi Mustafa Kemal
Atatürk'e olan bağlılığını ifade ettiğini vurgulayan Akın, "Büyük kurtarıcı Atatürk, Kırşehir halkına ve gençlere duyduğu güveni 'Beni çok hislendirdiniz. Her yerde halkın coşkun tezahürleriyle karşılaştık. Milletin azmi ve imanının kuvvetli olduğuna inandık' sözleriyle belirtmiştir. İlimize gelişinin 99. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, onun silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bir kez daha şükran ve minnetle anıyor, hepinize saygılar sunuyorum." ifadelerini kullandı. Belediye Başkanı Yaşar
Bahçeci de Kırşehir'in, Samsun
'da başlayan milli mücadelenin önemli duraklardan biri olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:
"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, hem milli mücadeleyi hem de Sivas
Kongresi'nde alınan kararları milletimize anlatmak üzere bir yolculuğa çıktı. Mucur-Kırşehir- Kaman
istikametinden Ankara
'ya ulaştı. Tarihimizi bilmek, geçmişimizi iyi anlamak gençlerimizin geleceğini yönlendirmesi veya şekillendirmesi açısından son derece önemli. Milletimiz, tarih boyunca milli mücadelelere her zaman büyük destek vermiştir. Böylesine önemli bir güzergahta yer almak biz Kırşehirliler için onur vericidir."
Günün anlam ve önemini içeren şiirlerin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kırşehirli Gençler Derneği Anı Defterine yazdığı metin ile gençliğin Atatürk'e cevabının okunduğu törende, Atatürk'ü Anma Kros Yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.
Törene, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli
, Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş
, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma
Komutanı Jandarma Albay Ferhat Kuran
, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Tören kapsamında, Neşet Ertaş
Kültür ve Sanat Merkezi'nde Aşıkpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
tarih öğretmeni Temel Recai Yağmur tarafından "Atatürk'ün Kırşehir'e Gelişi" konulu konferans verildi.