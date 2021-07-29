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Son dakika haberleri: ATATÜRK'ÜN KİŞİSEL EŞYALARININ KONSERVASYON ÇALIŞMALARINI İZLEDİLER - Son Dakika

Son dakika haberleri: ATATÜRK'ÜN KİŞİSEL EŞYALARININ KONSERVASYON ÇALIŞMALARINI İZLEDİLER

29.07.2021 09:53

Edinilen son dakika haberine göre ÇANAKKALE'deki 5 bin 600 yıllık geçmişe sahip Troya Ören Yeri'nden çıkan eserlerin sergilendiği Troya Müzesi'nde 'Perdeler Açılıyor' projesi kapsamında;

ÇANAKKALE'deki 5 bin 600 yıllık geçmişe sahip Troya Ören Yeri'nden çıkan eserlerin sergilendiği Troya Müzesi'nde 'Perdeler Açılıyor' projesi kapsamında; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kullandığı cumhuriyet döneminden kalma valizi, ayakkabısı, terliği, yemek yediği çatalı, bıçağı, şekerliği ile gümüş kutusu için konservasyon çalışması yapıldı. Müzeye gelen ziyaretçiler, Atatürk'ün kişisel eşyalarının konservasyon çalışmasını izleme imkanı buldu.

Çanakkale'de 5 bin 600 yıllık geçmişe ışık tutan Troya Ören Yeri girişine, 70 milyon TL harcanarak yapılan Troya Müzesi, 18 Mart 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ziyarete açıldı. 12 bin 750 metrekare kapalı alana sahip müzede, Troya Ören Yeri başta olmak üzere, diğer antik kentlerden çıkan 2 bin eser sergilenmeye başlandı. 5 bin 600 yıllık geçmişe sahip Troya Ören Yeri'nden çıkan eserlerin sergilendiği Troya Müzesi zemin katında 7 ay önce başlatılan 'Perdeler Açılıyor' projesi kapsamında müzedeki 3 restorasyon ve konservasyon laboratuvarında, her çarşamba 11.00 ile 15.00 saatleri arasında perdeler açılıp, yapılan çalışmaların ziyaretçilere izletilmesi fırsatı sunuluyor.

CEP TELEFONU KAMERALARIYLA GÖRÜNTÜ ÇEKTİLER

Troya Müzesi, 'Perdeler Açılıyor' projesi kapsamında, özel konservasyon çalışmasına ev sahipliği yaptı. Anıtkabir Müzesi'nden Çanakkale Müze Müdürlüğü'ne 1974 yılında devrolan, Atatürk'ün kullandığı Cumhuriyet döneminden kalma valizi, ayakkabısı, terliği, yemek yediği çatalı, bıçağı ile gümüş kutusu için 'Troya'nın melekleri' olarak adlandırılan restoratör ve konservatörler Nurver Ferendeci, Betül Özmen ve Gonca Dikenci tarafından konservasyon çalışması gerçekleştirdi. Müzeye ziyarete gelenler, zemin katta Atatürk'ün kişisel eşyaları için yapılan konservasyon çalışmalarını izleyip, bu anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

'HEYECAN VERİCİ ESER GRUBUYLA İZLEYİCİLERİMİZİN ÖNÜNE ÇIKTIK'

Troya Müzesi'nde yaklaşık 7 ay önce 'Perdeler Açılıyor' projesine başladıklarını belirten Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, restorasyon ve konservasyon çalışmalarını ziyaretçinin görebileceği şekilde perdeleri açarak uygulamaya başladıklarını söyledi. Yaptıkları işi şeffaf olarak ziyaretçiyle paylaşmak ve işin kalitesine ne kadar güvendiklerini göstermek istediklerini kaydeden Gölcük, şunları söyledi:

"Restorasyon ve konservasyon alanında iyi işlerin, çalışmaların yapıldığını izleyiciyle paylaşmak istedik. Müzelerde sık sık sergi değişemiyor. Depolarımızdaki eserleri izleyicilere gösterebilmek, onlarla paylaşabilmek için bu uygulamayı fırsat olarak gördük ve 7 ay önce bu projeye başladık. 7 ayın sonunda bugün heyecan verici bir eser grubuyla izleyicilerimizin önüne çıktık. Mustafa Kemal Atatürk'ün kişisel eşyalarını konservasyon yapmak üzere 3 laboratuvarımıza taşıdık. Ziyaretçilerimiz, Mustafa Kemal Atatürk'ün bu kişisel eşyalarını çok yakından görebilecekler, arkadaşlarımıza sorularını iletebilecekler. 1974 yılında Anıtkabir Müzesi'nden Çanakkale Müze Müdürlüğü'ne devrolan Atatürk'ün kişisel eşyalarına, koleksiyona sahibiz. Bugün izleyicilerimiz bunu yakından görebilme fırsatı yakalayacaklar. Mustafa Kemal Atatürk'ün ayakkabısından tutun, bavuluna, terliğine, kullandığı kaşığına, çatalına, 1921 yılında Sakarya'nın hemen ardından kendisine hediye edilen gümüş bir kutuya varıncaya kadar aslında depomuzda olan bu kişisel eşyaları bugün yakından görebilecekler, arkadaşlarımıza merak ettikleri soruları yöneltebilecekler."

'KEŞKE BEN DE DOKUNABİLSEM'

Troya Müzesi'ni gezen Mustafa Çetin ise "Bu çalışmayı yapan arkadaşlar, Atatürk'ün giydiği ayakkabıya dokunabiliyor, çantasının sapını tutabiliyor. Keşke biz de o imkanı sahip olabilsek. Bu camın arkasından izlemektense ben de bir dokunabilsem. Çok arzu ederdim. Gene de buradan seyretmekte çok güzel bir duygu. Çok mutlu olduk" dedi.

Müzeyi gezen Perihan Çetin de 'Atatürk'ü görmek isterdim ama bana nasip olmadı. Hiç olmazsa kullandığı eşyaları görmek şu anda kısmet oldu. Çok mutluyum" diye konuştu.

Son dakika haberleri: ATATÜRK'ÜN KİŞİSEL EŞYALARININ KONSERVASYON ÇALIŞMALARINI İZLEDİLER
Son dakika haberleri: ATATÜRK'ÜN KİŞİSEL EŞYALARININ KONSERVASYON ÇALIŞMALARINI İZLEDİLER
Son dakika haberleri: ATATÜRK'ÜN KİŞİSEL EŞYALARININ KONSERVASYON ÇALIŞMALARINI İZLEDİLER
Son dakika haberleri: ATATÜRK'ÜN KİŞİSEL EŞYALARININ KONSERVASYON ÇALIŞMALARINI İZLEDİLER
Son dakika haberleri: ATATÜRK'ÜN KİŞİSEL EŞYALARININ KONSERVASYON ÇALIŞMALARINI İZLEDİLER
Son dakika haberleri: ATATÜRK'ÜN KİŞİSEL EŞYALARININ KONSERVASYON ÇALIŞMALARINI İZLEDİLER
Son dakika haberleri: ATATÜRK'ÜN KİŞİSEL EŞYALARININ KONSERVASYON ÇALIŞMALARINI İZLEDİLER
Son dakika haberleri: ATATÜRK'ÜN KİŞİSEL EŞYALARININ KONSERVASYON ÇALIŞMALARINI İZLEDİLER
Son dakika haberleri: ATATÜRK'ÜN KİŞİSEL EŞYALARININ KONSERVASYON ÇALIŞMALARINI İZLEDİLER
Son dakika haberleri: ATATÜRK'ÜN KİŞİSEL EŞYALARININ KONSERVASYON ÇALIŞMALARINI İZLEDİLER
Son dakika haberleri: ATATÜRK'ÜN KİŞİSEL EŞYALARININ KONSERVASYON ÇALIŞMALARINI İZLEDİLER
Son dakika haberleri: ATATÜRK'ÜN KİŞİSEL EŞYALARININ KONSERVASYON ÇALIŞMALARINI İZLEDİLER
Son dakika haberleri: ATATÜRK'ÜN KİŞİSEL EŞYALARININ KONSERVASYON ÇALIŞMALARINI İZLEDİLER
Son dakika haberleri: ATATÜRK'ÜN KİŞİSEL EŞYALARININ KONSERVASYON ÇALIŞMALARINI İZLEDİLER
Son dakika haberleri: ATATÜRK'ÜN KİŞİSEL EŞYALARININ KONSERVASYON ÇALIŞMALARINI İZLEDİLER

Mustafa Kemal Atatürk, Restorasyon, Cumhuriyet, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: ATATÜRK'ÜN KİŞİSEL EŞYALARININ KONSERVASYON ÇALIŞMALARINI İZLEDİLER - Son Dakika


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