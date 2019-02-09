Atatürk'ün Kuşadası'na Gelişinin 95.yılı Törenle Kutlandı

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kuşadası'na gelişinin 95. Yıldönümü, Gazibeğendi Tepesi'nde düzenlenen törenle kutlandı.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kuşadası'na gelişinin 95. Yıldönümü, Gazibeğendi Tepesi'nde düzenlenen törenle kutlandı.



Törene, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Kuşadası Cumhuriyet Başsavcısı Çağrı Gir, Kuşadası Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy ve Kuşadası Jandarma Komutan Vekili Teğmen Aykut Kuş ile daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Törende konuşan Kuşadası Kaymakamı Yücel, 95. Ziyaret yılında büyük gurur yaşadıklarını belirterek, "Cumhuriyet, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller vasıtasıyla sonsuza kadar yaşatılacak" dedi. Konuşmaların ardından şiirler okundu ve halk oyunları ekipleri gösteriler yaptı. - AYDIN

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