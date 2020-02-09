Atatürk'ün Kuşadası'na gelişinin yıldönümü kutlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Atatürk'ün Kuşadası'na gelişinin yıldönümü kutlandı - Son Dakika

Atatürk'ün Kuşadası'na gelişinin yıldönümü kutlandı

6 saat önce

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kuşadası'na gelişinin 96'ıncı yıldönümü Gazibeğendi Tepesi'nde törenle kutlandı.

Atatürk'ün Kuşadası'na gelişinin yıldönümü kutlandı, System.String[]

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kuşadası'na gelişinin 96'ıncı yıldönümü Gazibeğendi Tepesi'nde törenle kutlandı.


Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kuşadası'nı ziyaretinin 96'ıncı yıldönümü törenle kutlandı. Atatürk'ün ilçeye gelişinde durup Kuşadası'nı izlediği için ismi Gazibeğendi tepesi olan noktada düzenlenen törene, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.


İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşuyla başlayan törende bir konuşma yapan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Atatürk ile silah arkadaşlarını saygı ve minnetle andığını söyledi. Atatürk'ün Kuşadası'na gelerek ilçeyi şereflendirdiğini belirten Başkan Ömer Günel, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Aydın'a karşı hep özel bir ilgisi olmuş. Yapılan araştırmalar gösteriyorki Atamız buraya üç defa gelmiş. 9 Şubat 1924 tarihinde yaptığı ziyaretinde kendisini Kuşadası'nın ilk kadın Belediye Meclis Üyesi Fevkiye Hanım ve arkadaşları karşılamış. O kadar zarif ve sade bir üslupla giyinmişler ki Atamız bu görüntüden çok etkilenip 'Ben Türk kadının her zaman çağdaş ve zarif görünmesini arzu ediyorum. Kuşadalı kadınlar bu tarifin en iyi temsilcileridir' diyerek ellerini sıkmış. Bu özel günde bende Cumhuriyet değerlerine gönülden bağlı olan kadınlarımızı tekrardan tebrik ediyorum" dedi.


Mustafa Kemal Atatürk'ün metalaştırılmaması gerektiğini ifade eden Belediye Başkanı Ömer Günel, "Bunun Atatürk'e vereceğimiz en büyük zarar olacağını düşünüyorum. O nedenle eğer biz kendimizi Atatürkçü olarak tanımlıyorsak akıl, bilim ve ülkenin gerçeklerinden yola çıktığımız her gün Atatürk'ün izinden yürüyoruz demektir. Atatürkçülük cumhuriyet değerlerine sahip çıkmak ve bu değerleri savunmaktır" diye konuştu.


Tören, halk oyunları gösterisi ve öğrencilerin Atatürk ile ilgili okuduğu şiirlerin ardından sona erdi. Bazı vatandaşlar ise Gazibeğendi Tepesi'nde bulunan Atatürk heykeline karanfil bıraktı. - AYDIN

Mustafa Kemal Atatürk, Ömer Günel, Kuşadası, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 04:49 Kaynak: İHA
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