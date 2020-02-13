Atatürk'ün Malatya'ya gelişinin 89. yıl dönümü programı ertelendi - Son Dakika

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Atatürk'ün Malatya'ya gelişinin 89. yıl dönümü programı ertelendi
6 saat önce
Cumhuriyetin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Malatya'ya gelişinin 89. yıl dönümü kutlama programı kar yağışı nedeniyle ertelendi.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 04:42 Kaynak: AA
Cumhuriyetin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Malatya'ya gelişinin 89. yıl dönümü kutlama programı kar yağışı nedeniyle ertelendi.
Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle Atatürk'ün Malatya'ya gelişinin 89. yıl dönümü programı 14 Şubat Cuma gününe ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.
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