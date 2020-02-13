Atatürk'ün Malatya'ya gelişinin 89. yıl dönümü programı ertelendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Atatürk'ün Malatya'ya gelişinin 89. yıl dönümü programı ertelendi - Son Dakika

Atatürk'ün Malatya'ya gelişinin 89. yıl dönümü programı ertelendi

6 saat önce

Cumhuriyetin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Malatya'ya gelişinin 89. yıl dönümü kutlama programı kar yağışı nedeniyle ertelendi.

Atatürk'ün Malatya'ya gelişinin 89. yıl dönümü programı ertelendi, System.String[]

Cumhuriyetin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Malatya'ya gelişinin 89. yıl dönümü kutlama programı kar yağışı nedeniyle ertelendi.

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle Atatürk'ün Malatya'ya gelişinin 89. yıl dönümü programı 14 Şubat Cuma gününe ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.

Mustafa Kemal Atatürk, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 04:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
Natalie Portman tartışması: Kadın yönetmenlere desteğinde 'samimi' mi, 'iki yüzlü' mü? Haluk Levent, iş insanı Erdoğan Uludağ'ın gerçek Robin Hood olmadığını açıkladı 24 ilde eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildi kentler

Son Dakika Haberleri
22:46 Zeynep Alkan'ın son paylaşımı takipçilerinin beğenisini kazandı
21:54 Tarkan'ın Bayrampaşa'daki arazisiyle ilgili 7'nci kez İBB Meclisi'ne gelen imar dosyası reddedildi
21:52 "Kalçalarını görelim" kavgası sona erdi! Danla Bilic ve Aşkım Kapışmak barıştı
18:55 Haluk Levent, iş insanı Erdoğan Uludağ'ın gerçek Robin Hood olmadığını açıkladı
17:46 Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Hakan Karahan projeden ayrılıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 22:52:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Atatürk'ün Malatya'ya gelişinin 89. yıl dönümü programı ertelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]