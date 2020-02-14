Atatürk'ün Malatya'ya gelişinin 89. yıl dönümü törenle kutlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Atatürk'ün Malatya'ya gelişinin 89. yıl dönümü törenle kutlandı - Son Dakika

Atatürk'ün Malatya'ya gelişinin 89. yıl dönümü törenle kutlandı

6 saat önce

Cumhuriyetin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Malatya'ya gelişinin 89. yıl dönümü törenle kutlandı.

Atatürk'ün Malatya'ya gelişinin 89. yıl dönümü törenle kutlandı, System.String[]

Cumhuriyetin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Malatya'ya gelişinin 89. yıl dönümü törenle kutlandı.

Dün yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenen kutlama programı Kışla Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile 2. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Salim Afgün, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende, Anıt Şeref Defteri'ni imzalayan Gürkan, deftere yazdıklarını okudu.

Atatürk'ün büyük bir devlet ve siyaset adama olduğunu belirten Gürkan, şöyle devam etti:

"Dünya tarihine adını eşine ender rastlanır bir mücadele olarak yazdırmış olduğunuz Kurtuluş Savaşı'nın ardından halkımız bitap düşmüş, ekonomik sıkıntılar baş göstermişti. Halkımızdaki teşebbüs ruhu ve gelişme heyecanını sağlamak, ülkemizin bir an önce atılıma geçmesini teşvik etmek amacıyla başlatmış olduğunuz yurt gezilerinizin önemi geçmişte olduğu gibi bugün de çok daha anlaşılır olmuştur. Bu gezileriniz sırasında gerçek kurtuluşun halkın eğitim, imar, ulaşım, sosyal, kültürel ve ekonomik sorunlarının aşılmasından geçtiğini bilerek, bu yönde adım atmanız, bugün bizlere de yerel kalkınmada rol model olmaktadır."

Malatya'da, Türkiye'ye örnek olacak birçok projeyi hayata geçireceklerini anlatan Gürkan, bu doğrultuda çalışarak Atatürk'ün yolundan ayrılmayacaklarını ifade etti.

Tören kapsamında Atatürk Evi ziyareti ve Battalgazi Halk Eğitim Merkezi'ndeki programın 17 Şubat Pazartesi günü yapılacağı bildirildi.

Mustafa Kemal Atatürk, Kışla Caddesi, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 11:16 Kaynak: AA
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