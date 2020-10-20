Atatürk'ün mandırası ilgi bekliyor - Son Dakika

Atatürk'ün mandırası ilgi bekliyor
20.10.2020 09:35
Çubuk Gençlik ve Kültür Derneği Başkanı Can Kaderoğlu, Atatürk'ün emriyle Ankaralıların yoğurt, peynir ve tereyağı ihtiyacını karşılaması için Çubuk ilçesine kurulan mandıranın bölgenin üretimine katkı sağlayacak şekilde yeniden organize edilmesi gerektiğini söyledi.
Çubuk Gençlik ve Kültür Derneği Başkanı Can Kaderoğlu, Atatürk'ün emriyle Ankaralıların yoğurt, peynir ve tereyağı ihtiyacını karşılaması için Çubuk ilçesine kurulan mandıranın bölgenin üretimine katkı sağlayacak şekilde yeniden organize edilmesi gerektiğini söyledi.
Büyükşehir meclis gündemine taşındı
Geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Recep Taş tarafından meclis gündemine getirilen, Atatürk'ün mirası mandıra alanında incelemelerde bulunan Çubuk Gençlik ve Kültür Derneği Başkanı Can Kaderoğlu, "Bu mirasın aslına uygun olarak korunup yaşatılması ve bölgenin üretimine katkı sağlayacak şekilde yeniden organize edilmesi gerektiği düşüncesindeyim" dedi. - ANKARA
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