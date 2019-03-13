Son Dakika Haberleri: Atatürk'ün Mardin'e Gelişi Kutlandı

Atatürk'ün Mardin'e Gelişi Kutlandı

27 dakika önce

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Mardin'e gelişinin 103'üncü yıl dönümü törenle kutlandı.

Atatürk'ün Mardin'e Gelişi Kutlandı, System.String[]
TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi  Mustafa Kemal Atatürk'ün Mardin'e gelişinin 103'üncü yıl dönümü törenle kutlandı. 

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın katılımıyla yapılan program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlandı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapıldığı törende, koşu yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri de verildi. 

FOTORĞAFLI - Mardin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 03:34 Kaynak: DHA

Mustafa Kemal Atatürk, Mardin, Güncel
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