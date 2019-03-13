Atatürk'ün Mardin'e Gelişi Kutlandı
27 dakika önce
TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Mardin'e gelişinin 103'üncü yıl dönümü törenle kutlandı.
TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk
'ün Mardin
'e gelişinin 103'üncü yıl dönümü törenle kutlandı.
Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman
'ın katılımıyla yapılan program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlandı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapıldığı törende, koşu yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri de verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 03:34 Kaynak: DHA
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