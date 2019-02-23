Atatürk'ün Marmaris'e Gelişinin 84. Yılı Etkinlikleri

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Muğla'nın Marmaris ilçesine gelişinin 84. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Muğla'nın Marmaris ilçesine gelişinin 84. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.



Atatürk Meydanı'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Atatürk anıtına çelenk sunulmasının ardından resim, kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.



Emekli Astsubay Erol Uysal, Atatürk'ün askeri ve siyasi bir deha olduğunu söyledi.



Özel ve anlamlı bir günü yaşadıklarını anlatan Uysal, "Mustafa Kemal Atatürk'ün denizden gelerek onurlandırmasının 84. Yılındayız. Atatürk'ü anmanın azim ve kararlığı bilincindeyiz. Atatürk, ulusumuz ve yabancı uluslarında kahraman gördüğü bir isimdir." dedi



Atatürk'ün ilçeyi ziyarette kullandığı Ege Vapuru'nu temsilen bir yelkenli, denizden geçiş yaptı. Tören kapsamında Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığı Bandosu, Atatürk'ün sevdiği ve onun için yazılmış marşlardan konser verdi. Alandakiler, askeri bandoya alkışlarla eşlik etti.



İlçedeki halk dansları topluluğu ekipleri gösteri sundu.

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