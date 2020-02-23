Atatürk'ün Marmaris'e gelişinin 85. yıldönümü törenle kutlandı - Son Dakika
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Atatürk'ün Marmaris'e gelişinin 85. yıldönümü törenle kutlandı

6 saat önce

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Marmaris'e gelişinin 85. yıldönümü törenle kutlandı.

Atatürk'ün Marmaris'e gelişinin 85. yıldönümü törenle kutlandı, System.String[]

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Marmaris'e gelişinin 85. yıldönümü törenle kutlandı.


Törende Aksaz Deniz Üs Komutanlığı, Marmaris Kaymakamlığı ve Marmaris Belediyesi ve çeşitli kurumlar Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardında günün önemini belirten konuşmalar yapıldı.


Marmaris İlçe Kaymakamlığı tarafından düzenlenen törende, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün kentte gelişinin 85'inci yıldönümü kutlandı.


Törende Emekli Astsubay Erol Uysal, yaptığı konuşmada, Atatürk'ün ilk olarak 30 Ocak 1933 tarihinde vapurla Marmaris'e geldiğini olumsuz hava koşulları sebebi ile fazla kalamadığını söyledi. Atatürk'ün İkinci ziyaretinin ise 23 Şubat 1935'te gerçekleştiğini belirten Uysal, doktorlarının tavsiyesiyle karaya inmediğini ve konuklarını Ege Vapurunda ağırladığını ifade etti.


Atatürk'ün ilçeyi ziyarette kullandığı Ege Vapuru 'nu temsilen bir yelkenli, denizden geçiş yaptı. Folklor gösterisi ardından Atatürk konulu şiir, kompozisyon ve resim dalında dereceye giren ilk ve ortaokul öğrencilerine İlçe Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Aksaz Deniz Üs Garnizon Komutanı Tuğamiral Semih Ozangüç, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Demirtaş, İlçe Emniyet Müdürü Namık Söylemez tarafından çeşitli hediyeler ve madalyalar verildi. Dereceye giren öğrenciler Atatürk konulu şiir ve kompozisyonlarını okudu.


Tören kapsamında Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığı Bandosu, Atatürk'ün sevdiği ve O'na yazılmış marşlardan oluşan konser verdi. - MUĞLA

Mustafa Kemal Atatürk, Marmaris Belediyesi, Marmaris, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 01:34 Kaynak: İHA
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