Atatürk'ün Mersin'e gelişi ve Çanakkale Deniz Zaferi programları iptal edildi - Son Dakika

MERSİN (İHA) – Mersin'de korona virüs önlemleri çerçevesinde, Atatürk'ün Mersin'e gelişinin 97. yılı kutlama programı ile Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi töreni iptal edildi.



Mersin Valiliği, tüm yurtta uygulanmaya başlanan korona virüs önlemleri çerçevesinde bazı programların iptal edildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığının 13 Mart 2020 tarihli emri gereği, 17 Mart 2020 saat 14.00'te Mersin Kültür Merkezinde yapılacak olan Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni ileri bir tarihe ertelenmiş ve Atatürk'ün Mersin'e Gelişinin 97. Yılı Kutlama Programı ile 18 Mart 2020'de yapılacak olan Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yıldönümü Anma Programları iptal edilmiştir" denildi. - MERSİN