Son Dakika › Güncel › Atatürk'ün Mersin'e gelişi ve Çanakkale Deniz Zaferi programları iptal edildi - Son Dakika
Atatürk'ün Mersin'e gelişi ve Çanakkale Deniz Zaferi programları iptal edildi
6 saat önce
MERSİN (İHA) – Mersin'de korona virüs önlemleri çerçevesinde, Atatürk'ün Mersin'e gelişinin 97. yılı kutlama programı ile Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi töreni iptal edildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 06:04 Kaynak: İHA
MERSİN (İHA) – Mersin'de korona virüs önlemleri çerçevesinde, Atatürk'ün Mersin'e gelişinin 97. yılı kutlama programı ile Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi töreni iptal edildi.
Mersin Valiliği, tüm yurtta uygulanmaya başlanan korona virüs önlemleri çerçevesinde bazı programların iptal edildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığının 13 Mart 2020 tarihli emri gereği, 17 Mart 2020 saat 14.00'te Mersin Kültür Merkezinde yapılacak olan Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni ileri bir tarihe ertelenmiş ve Atatürk'ün Mersin'e Gelişinin 97. Yılı Kutlama Programı ile 18 Mart 2020'de yapılacak olan Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yıldönümü Anma Programları iptal edilmiştir" denildi. - MERSİN
Son Dakika Irak'ın başkenti Bağdat'tan İstanbul'a giden uçağın inişine izin verilmedi Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi! 9 ülkeden Türkiye'ye yolcu girişi durduruldu ABD Başkanı Trump koronavirüs testi yaptıracak Anadolu Üniversitesi, açıköğretim sınavlarının ertelendiği yönündeki haberleri yalanladı