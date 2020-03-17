Atatürk'ün Mersin'e gelişinin 97. yıl dönümünü - Son Dakika

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mustafa Kemal Atatürk'ün Mersin'e gelişinin 97. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Su, mesajında, Atatürk'ün Mersin'i birçok kez ziyaret ettiğini anımsattı.

Ziyareti bugün de aynı coşku ve heyecanı yüreklerinde hissettiklerini aktaran Su, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 17 Mart 1923'te gerçekleştirdiği ziyarette verdiği öğüt doğrultusunda, tüm Mersinliler olarak birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde kentimize sahip çıkmaya ve Mersin'i her alanda daha ileri seviyelere taşımaya var gücümüzle çalışarak devam ediyoruz. Atatürk'ün ilimize gerçekleştirdiği ziyaretin 97. yıl dönümünde, onu karşılamanın, ilimizde ağırlamanın onur ve mutluluğunu bugün de aynı coşku ve heyecanla yüreğimizde hissediyoruz."