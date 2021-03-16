Atatürk'ün Mersin'e gelişinin 98. yıl dönümüne doğru - Son Dakika

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mustafa Kemal Atatürk'ün Mersin'e gelişinin 98. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Su, mesajında, Atatürk'ün Mersin'e birçok kez çeşitli ziyaretler gerçekleştirdiğini anımsattı.

Atatürk'ün, 17 Mart 1923'te Mersin'e gerçekleştirdiği ziyarete değinen Su, şu ifadeleri kullandı:

"Büyük Önder, ziyarette ilimizin, ülkemizin kalkınma sürecindeki güçlü rolünü vurgulayarak Mersinlilerin Kurtuluş Savaşı'nda verdikleri büyük mücadeleyi bu alanda da sergileyip taçlandırmalarını öğütlemiştir. Bizler de Büyük Önder'in bu öğüdü doğrultusunda tüm Mersinliler olarak birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde Mersinimize daima sahip çıkmaya devam ediyor, ilimizi her alanda en üst seviyelere taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. 98 yıl önce Atatürk'ü ilimizde karşılamaktan ve ağırlamaktan duyulan onur ve mutluluğu bugün de aynı gurur ve coşkuyla yüreğimizde hissediyoruz."