Atatürk'ün Mersin'e gelişinin 99. yıl dönümü törenle kutlandı - Son Dakika
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Atatürk'ün Mersin'e gelişinin 99. yıl dönümü törenle kutlandı

17.03.2022 11:42
Atatürk'ün Mersin'e gelişinin 99. yıl dönümü törenle kutlandı

Mersin'de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kente gelişinin 99. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Mersin'de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kente gelişinin 99. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kentteki kutlama programı, Vali Ali İhsan Su, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in, Mersin Garı'nda muharip gazilerden oluşan temsili heyeti taşıyan treni karşılamasıyla başladı.

Trenden inen gaziler, Vali Su'ya Türk bayrağı verdi. Daha sonra aralarında belediye başkanları, askeri ve mülki erkanın da olduğu heyet, bando eşliğinde Cumhuriyet Alanı'na kadar yürüdü.

Buradaki törende, kent protokolü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) modern halk dansları ekibi ile Büyükşehir Belediyesi halk oyunları ekibinin gösteri sunduğu programda, iki öğrenci şiir okudu.

Vali Su, törendeki konuşmada, Atatürk'ün Mersin'e gelişinin 99. yıl dönümünü coşkuyla kutladıklarını belirterek, "Ulu Önder'in 'Mersinliler, Mersin'e sahip çıkınız.' sözünden hareketle ilimizi kalkındırmak, geliştirmek için her sektörde var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer de Atatürk'ün 17 Mart 1923'te kente yaptığı ziyaretin son derece önemli olduğunu aktararak, "Ulu Önder Atatürk'ün Mersin'e ilk gelişinin anlamını Kurtuluş Savaşı açısından bugün nasıl daha doğru okuyabiliyorsak, 17 Mart ziyaretinin kodlarını da Cumhuriyet açısından okuyabiliriz. Mersin'de hepimiz, tüm renkler bir arada kardeşçe yaşıyoruz. Mersin birlik, beraberlik, eşitlik, barışın kentidir." diye konuştu.

Tarsus'ta da tören düzenlendi

Atatürk'ün Tarsus ilçesine gelişinin 99. yıl dönümü de törenle kutlandı.

Tarsus Garı'nda başlayan kutlama programı, Kaymakam Kadir Sertel Otcu, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ile askeri ve mülki erkanın da aralarında olduğu kortejin Cumhuriyet Alanı'na yürümesiyle devam etti.

Burada düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Öğrencilerin şiir okuduğu programda, halk oyunları gösterisi sunuldu, günün anısına fidan dikildi.

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Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet, Mersin, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Atatürk'ün Mersin'e gelişinin 99. yıl dönümü törenle kutlandı - Son Dakika


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