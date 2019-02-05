Son Dakika Haberleri: Atatürk'ün Niğde'ye Gelişinin 85. Yıl Dönümü Kutlandı

Atatürk'ün Niğde'ye Gelişinin 85. Yıl Dönümü Kutlandı

2 saat önce

Mustafa Kemal Atatürk'ün Niğde'ye gelişinin 85. yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

Atatürk'ün Niğde'ye Gelişinin 85. Yıl Dönümü Kutlandı, System.String[]
Mustafa Kemal Atatürk'ün Niğde'ye gelişinin 85. yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

Törende, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, yaptığı konuşmada, Atatürk'ün 5 Şubat 1934'te Niğde'yi ziyaret etmesinin çok anlamlı olduğunu söyledi.


Özkan, "Anadolu'yu yeniden vatan yapan ve genç bir Cumhuriyet kurarak, Türkiye Cumhuriyetini bize hediye eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Niğde'ye gelmesi gerçekten onur ve gururdur." dedi.

Özkan'ın konuşmasının ardından Niğde'nin eski fotoğraflarından oluşan sergi açıldı, Vali Yılmaz Şimşek ve Başkan Özkan, anı defterini imzaladı.

Etkinliğe, İl Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:48 Kaynak: AA

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