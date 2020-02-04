Atatürk'ün Niğde'ye gelişinin 86. yıl dönümü - Son Dakika
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Atatürk'ün Niğde'ye gelişinin 86. yıl dönümü

6 saat önce

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve İYİ Parti İl Başkanı İbrahim Uzun, Atatürk'ün Niğde'ye gelişinin 86. yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Atatürk'ün Niğde'ye gelişinin 86. yıl dönümü, System.String[]

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve İYİ Parti İl Başkanı İbrahim Uzun, Atatürk'ün Niğde'ye gelişinin 86. yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Vali Yılmaz Şimşek, mesajında, Atatürk'ün Niğde'yi ziyaretinin 86'ncı yıldönümünü kutlamanın sevinç ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Milli mücadele döneminde Ulukışla- Pozantı güzergahında Fransızlara karşı etkin bir mücadele vererek, askerlere erzak ve lojistik desteği sağlayan Niğdelilerin, büyük önder Atatürk'ün övgüsüne mazhar olduğunu hatırlatan Şimşek, şunları kaydetti:

"Niğde tümeni ve gönüllülerin canları pahasına verdiği mücadeleyle ilimiz, Anadolu'nun işgal edilmeyen sayılı illeri arasında yer almıştır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Milli zaferin kazanılmasında en büyük dayanaklarımızdan biriydi, her zaman sevmişimdir' diyerek övgüyle bahsettiği Niğdelilerle buluştuğu 5 Şubat 1934, Niğde için büyük şeref ve onur günü olmuştur. Bugün Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti Devletini muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkartmak için çizdiği yolda, gösterdiği hedeflere ulaşmak ve aziz milletimize hizmet etmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğimize olan inancım tamdır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyor, tüm hemşehrilerime selam ve saygılarımı sunuyorum."

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de mesajında, Mustafa Kemal Atatürk'ün, Kayseri üzerinden 5 Şubat 1934 yılında Niğde'ye trenle geldiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet için ilk top atışının da yapıldığı kent olarak Niğde tarihe geçmiştir. Niğdeliler, Atatürk'ün önderliğinde onun gösterdiği hedeflere doğru yürümede hiç tereddüt etmemiş ve cumhuriyet değerlerini en hızlı biçimde özümsemiştir. Atatürk, kendisiyle cephede yan yana olan Niğdeliler yanında, yaverinden devlette üst düzey yetkili kılınan bürokratına kadar Niğdelilerle birlikte çalışmış ve Milli Mücadele öncesi de gizlice Niğde'ye gelip bölgede örgütlenme sürecini de oluşturmuştur."

İYİ Parti Niğde İl Başkanı İbrahim Uzun ise büyük önder Atatürk ve silah arkadaşlarını Niğde'nin onur gününde rahmet, minnet ve saygıyla andıklarını aktardı.

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Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 04:02 Kaynak: AA
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