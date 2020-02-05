Atatürk'ün Niğde'ye gelişinin 86. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Atatürk'ün Niğde'ye gelişinin 86. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Atatürk'ün Niğde'ye gelişinin 86. yıl dönümü kutlandı

6 saat önce

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Niğde'ye gelişinin 86. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Atatürk'ün Niğde'ye gelişinin 86. yıl dönümü kutlandı, System.String[]

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Niğde'ye gelişinin 86. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.


Cumhuriyet Meydanındaki törende, Valilik ve belediye çelenkleri Atatürk Anıtına konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu büyük önder gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 86 yıl önce Niğde'yi ziyaret ettiğini söyledi.


Atatürk'ün "Benim Niğde'ye karşı alakam büyüktür. Niğde, milli zaferin kazanılmasında en büyük dayanaklarımızdan biriydi" diyerek Niğde ve Niğdelilere karşı olan bağını dile getirdiğini belirten Özdemir, şunları söyledi:


"Niğde halkı tarih boyunca, devletinin yanında olmuştur ve olmaya da devam edecektir. 15 Temmuz hain darbe girişiminde de hemşehrimiz Ömer Halisdemir, hainlerin silahlarına göğsünü siper ederek, özgürlüğüne, demokrasisine, cumhuriyetine ve devletine sahip çıkarak, ulu önder Atatürk'ün Niğde hakkındaki düşüncelerinin haklılığını bir kez daha ortaya koymuştur. Ben de bu kadim şehrin belediye başkanı olmaktan çok büyük onur ve gurur duyuyorum. Atamızın bizlere bıraktığı mirası en iyi şekilde korumaya ve daha ileri medeniyet seviyesine ulaşma noktasında tüm gücümüzle birlik ve beraberlik içerisinde millet olarak çalışıyoruz ve çabalıyoruz."


Konuşmaların ardında, Valilik binasında, Atatürk'ün Niğde'ye gelişi ve eski Niğde fotoğraflarından oluşan serginin açılışı yapıldı.


Vali Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Valilik şeref defterini imzaladı.


Törene, Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. - NİĞDE

Mustafa Kemal Atatürk, Emrah Özdemir, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:33 Kaynak: İHA
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