Atatürk'ün ölmeden önce Dolmabahçe'de verdiği talimat duyanların tüylerini ürpertti - Son Dakika
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Atatürk'ün ölmeden önce Dolmabahçe'de verdiği talimat duyanların tüylerini ürpertti

10.11.2022 10:10

Bugün 84'ncü ölüm yıldönümü nedeniyle tüm yurtta saygı ve sevgiyle anılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Savanora gemisinden Dolmabahçe'ye taşındığı sırada Mehmetçik'e bitkin görünmemek için tüm ışıkları kapattırdığı bilgisi ilk kez duyanların tüylerini ürpertti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ebedi önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 84'ncü yıldönümü nedeniyle tüm yurtta anılmaya devam ediliyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat ettiği 10 Kasım 1938 gününe ilişkin detaylar da vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

SAVARONA'DAN DOLMABAHÇE'YE TAŞINDI

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Savarona yatından Dolmabahçe'ye taşındığı sırada bitkin ve halsiz olması nedeniyle çevresindekileri büyük üzüntüye uğrattı. O sırada tüm saray personeli de Atatürk'ün rahat etmesi adına büyük çaba sarf ediyordu.

IŞIKLARI SÖNDÜRME TALİMATI VERDİ

Atatürk'ün ölmeden kısa bir süre önce Dolmabahçe personeline verdiği talimat da ilk kez duyanların tüylerini ürpertti. Buna göre Ata'nın Mehmetçik'in moralini düşürmemek adına Dolmabahçe personeline tüm ışıkları kapattırdığı ve karanlıklar içerisinde odasına geçtiği belirtildi. Gazi Atatürk, aynı gecenin sabahı da gözlerini ebediyete yumarak Türk milletini derinden bir yasa boğdu.

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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 84. yıl dönümünde sevgi, saygı ve hasretle anıyoruz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 84. yıl dönümünde sevgi, saygı ve hasretle anıyoruz Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

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Son Dakika Güncel Atatürk'ün ölmeden önce Dolmabahçe'de verdiği talimat duyanların tüylerini ürpertti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Atatürk'ün ölmeden önce Dolmabahçe'de verdiği talimat duyanların tüylerini ürpertti - Son Dakika
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