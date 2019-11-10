Son Dakika Haberleri: Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde 320 öğrenciden anlamlı koreografi
Son Dakika Genel Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde 320 öğrenciden anlamlı koreografi

Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde 320 öğrenciden anlamlı koreografi

7 saat önce

Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde 320 öğrenciden anlamlı koreografiBURSA - Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81. yılı münasebetiyle Bursalı öğrenciler okul bahçesinde saat biçiminde koreografi oluşturdu.

Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde 320 öğrenciden anlamlı koreografi

BURSA - Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81. yılı münasebetiyle Bursalı öğrenciler okul bahçesinde saat biçiminde koreografi oluşturdu.

Bütün yurtta olduğu gibi Bursa'da da Atatürk'ün ölüm yıl dönümü çeşitli etkinliklerle anılıyor. Kestel Yeni Mahalle İlkokulu 3. ve 4. sınıflarından 320 öğrenci, Mustafa Kemal Atatürk'ün doğum tarihi ve ölüm yılını saat biçiminde koreografisini oluşturdu. Öğrencilerin ve öğretmenlerin okul bahçesinde yaptığı bu anlamlı gösteri drone ile havadan görüntülendi.

Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde 320 öğrenciden anlamlı koreografi

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, Genel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 12:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Güney Kore'de televizyon sunucusu Atatürk'e saygı için haberleri ayakta sundu
Trabzonspor-Alanyaspor maçından önce Atatürk'ün en sevdiği türkü çalındı! Savcının kullandığı cip ile otomobil çarpıştı: Savcının kızı hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı Ruhani: 53 milyar varil rezerve sahip petrol yatağı bulduk

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 19:36:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde 320 öğrenciden anlamlı koreografi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]