Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde 320 öğrenciden anlamlı koreografi
7 saat önce
Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde 320 öğrenciden anlamlı koreografiBURSA - Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81. yılı münasebetiyle Bursalı öğrenciler okul bahçesinde saat biçiminde koreografi oluşturdu.
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 12:07 Kaynak: İHA
Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde 320 öğrenciden anlamlı koreografi
BURSA - Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81. yılı münasebetiyle Bursalı öğrenciler okul bahçesinde saat biçiminde koreografi oluşturdu.
Bütün yurtta olduğu gibi Bursa'da da Atatürk'ün ölüm yıl dönümü çeşitli etkinliklerle anılıyor. Kestel Yeni Mahalle İlkokulu 3. ve 4. sınıflarından 320 öğrenci, Mustafa Kemal Atatürk'ün doğum tarihi ve ölüm yılını saat biçiminde koreografisini oluşturdu. Öğrencilerin ve öğretmenlerin okul bahçesinde yaptığı bu anlamlı gösteri drone ile havadan görüntülendi.
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