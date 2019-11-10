Son Dakika Haberleri: Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde Dolmabahçe Camii'nde Mevlid-i Şerif okutuldu
Son Dakika Genel Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde Dolmabahçe Camii'nde Mevlid-i Şerif okutuldu

Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde Dolmabahçe Camii'nde Mevlid-i Şerif okutuldu

7 saat önce

Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde Dolmabahçe Camii'nde Mevlid-i Şerif okutulduİSTANBUL - Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81. yıl dönümümde İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Dolmabahçe Camii'nde Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde Dolmabahçe Camii'nde Mevlid-i Şerif okutuldu

İSTANBUL - Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81. yıl dönümümde İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Dolmabahçe Camii'nde Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81. yıl dönümünde İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından öğle namazının ardından Bezmialem Valide Sultan Cami'nde (Dolmabahçe) Mevlid-i Şerif programı düzenledi. Programa, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1. Ordu Komutanı Musa Avsever, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. Atatürk, silah arkadaşları ve şehitlerin dualarla anıldığı programda, Mevlid-i Şerif'in ardından cami avlusunda vatandaşlar helva, şerbet ve su ikram edildi.

Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde Dolmabahçe Camii'nde Mevlid-i Şerif okutuldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk, Dolmabahçe Sarayı, Genel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 04:24 Kaynak: İHA
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