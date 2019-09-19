Son Dakika Haberleri: Atatürk'ün Ordu'ya gelişinin 95. yılı
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Atatürk'ün Ordu'ya gelişinin 95. yılı

1 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ordu'ya gelişinin 95. yıl dönümünü kutladı.

Atatürk'ün Ordu'ya gelişinin 95. yılı, System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ordu'ya gelişinin 95. yıl dönümünü kutladı.

Torun, yaptığı yazılı açıklamada, 19 Eylül'ün Ordu'nun en önemli günü olduğunu, 19 Eylül 1924'te Ulu Önder Atatürk'ün Ordu'ya geldiğini belirtti.

Atatürk'ün, cumhuriyetin kuruluşunun hemen ardından Doğu Karadeniz gezisine çıkması ve Ordu'ya gelmesinin büyük anlamının olduğunu vurgulayan Torun, "Ordulular bununla ne kadar gururlansa ve övünse azdır, bu gün tüm hemşehrilerime kutlu olsun." ifadesini kullandı.

Torun, Atatürk'e layık olabilmek için daha fazla çalışmaları gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Atatürk, Kurtuluş Savaşı sonrası cumhuriyeti kurmuş, ardından da kalkınma savaşı, ülkeyi yeniden kurma, küllerinden tekrar diriltme seferberliği başlatmıştır. Bu savaşın, bu seferberliğin de komutanı, tüm ülkeyi karış karış gezen Büyük Önder Atatürk'tür."

Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kemal Atatürk, Milletvekili, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 04:30 Kaynak: AA
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