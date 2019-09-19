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Atatürk'ün Ordu'ya gelişinin 95. yılı kutlandı

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Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ordu'ya gelişinin 95. yıl dönümü törenle kutlandı.

Atatürk'ün Ordu'ya gelişinin 95. yılı kutlandı, System.String[]

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ordu'ya gelişinin 95. yıl dönümü törenle kutlandı.

Altınordu ilçesindeki İlkadım Anıtı önünde düzenlenen tören, kurumların anıta çelenk bırakmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törende konuşan Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yurt gezilerinin Türk tarihinin en güzel sayfalarını süslediğini söyledi.

Milli Mücadele sürecinde "Gazi Mustafa Kemal" isminin efsaneleştiğini belirten Erten, "Televizyonun olmadığı, görsel basının ise oldukça sınırlı olduğu dikkate alınırsa halkın Gazi Mustafa Kemal'i ne denli merak ettiğini, görmeyi ne kadar arzu ettiğini tahmin etmek hiç de zor olmayacaktır. Bu açıdan düşünüldüğünde yöre halkının Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tanışma imkanı bulması bu gezilere bambaşka bir anlam ve değer katmaktadır." dedi.

Erten, Atatürk'ün Ordu ziyaretindeki konuşmasını hatırlatarak "Bundan 95 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ziyareti Ordu'muza onur vermiş, o günkü konuşmasında 'Sizin gibi şuurlu bir millete malik olan bu devlet, bütün cihana karşı iftihar etme hakkına maliktir.' diyerek Ordulularımızı övmüş, bin bir emekle kurulan Cumhuriyetimizin lideriyle görüşmek de şehir halkına adeta bir büyük ödül olmuştu." diye konuştu.

Piyade Çavuş Burak Güler'in "Mustafa Kemal'i düşünüyorum" adlı şiiri okuduğu etkinlikte, öğretmen Filiz Saka da Atatürk'ün Ordu ziyaretiyle ilgili konuşma yaptı.

Öğrencilerin şiir okunduğu törende, halk oyunları gösterisi de sunuldu.

Törene, Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Altınordu Belediye Başkan Vekili Ahmet Akyurt, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve halk katıldı.

Mustafa Kemal Atatürk, Altınordu, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 03:56 Kaynak: AA
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