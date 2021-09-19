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Atatürk'ün Ordu'ya gelişinin 97. yıldönümü kutlandı - Son Dakika

Atatürk'ün Ordu'ya gelişinin 97. yıldönümü kutlandı

19.09.2021 16:12
Atatürk'ün Ordu'ya gelişinin 97. yıldönümü kutlandı, System.String[]

Ordu'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ordu'ya gelişinin 97'nci yıldönümü, düzenlenen etkinliklğı ile kutlandı.

Ordu'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ordu'ya gelişinin 97'nci yıldönümü, düzenlenen etkinliklğı ile kutlandı.

Altınordu Belediyesi ile Altınordu Kaymakamlığı tarafından düzenlenen program kapsamında, Atatürk'ün Ordu'ya gelişinde karaya ilk ayak bastığı yer olan İlkadım Anıtı önünde etkinlik düzenlendi. İlkadım Anıtı'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, Cumhuriyet'in kurucu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 19 Eylül 1924 yılında Ordu'yu ziyaretlerinin 97'nci yıldönümü vesilesi ile bir arada bulunmanın mutluluğu ve onurunu yaşadıklarını söyledi. Kaymakam Karahan, "Ülkemizin ve milletimizin 7 düvele karşı vermiş olduğu kahramanlık destanını içeren Kurtuluş Savaşımızın akabinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin ilk yıllarında Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ülkemizin her köşesine ziyaretler gerçekleştirmiş, milletimiz ile bir arada bulunmuş ve ülkemizin gelişmesi ve kalkınması amacıyla bu ziyaretlerine vefatından 4 buçuk ay öncesine kadar ara vermeden devam etmiştir" dedi.

Programda konuşan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören ise öncelikli olarak 19 Eylül Gaziler Günü'nü tebrik etti. 19 Eylül 1924 yılında Ordu'da tarihi bir buluşma gerçekleştiği belirten Başkan Tören, "Bu, öyle bir buluşmaydı ki, Kurtuluş Savaşı'nda yüzlerce haneden deyim yerindeyse, vatana kurban vermiş ve milletine adanmış bir şehrin evlatlarına başkomutanıyla hemhal olması, kucaklaşması anlamına geliyordu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk o gün Ordululara bu şuur ve cesaretten dolayı şöyle seslenmişti; 'Sizin gibi şuurlu bir millete malik olan bu devlet, bütün cihana karşı iftihar etmek hakkına maliktir.' Bir düşünün, son 12 yılını cephelerde geçirmiş bir millet ve onun kutlu lideri. Tarihte eşine pek az rastlanır bir mücadeleden sonra kurtarılmış mübarek toprakları üzerinde onuruyla, bağımsız ve müstakil bir vatan inşa etmenin gururunu yaşayan aziz Türk Milleti ve onu muasır medeniyeti aşırmak için kollarını sıvamış, inanmış bir komutan. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, işte tam bu yüzden milleti ile yükselen bir devletin inşası için bana göre istişare niteliğindeki yurt gezilerini sürdürmeye devam ediyordu" ifadelerine yer verdi.

Program, öğrenciler tarafından şiirler okunması, Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği türkülerin seslendirilmesi ve halk oyunları gösterileri ile devam etti. - ORDU

Atatürk'ün Ordu'ya gelişinin 97. yıldönümü kutlandı
Atatürk'ün Ordu'ya gelişinin 97. yıldönümü kutlandı
Atatürk'ün Ordu'ya gelişinin 97. yıldönümü kutlandı
Atatürk'ün Ordu'ya gelişinin 97. yıldönümü kutlandı
Atatürk'ün Ordu'ya gelişinin 97. yıldönümü kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk, Altınordu, Eylül, Ordu, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Atatürk'ün Ordu'ya gelişinin 97. yıldönümü kutlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Atatürk'ün Ordu'ya gelişinin 97. yıldönümü kutlandı - Son Dakika
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