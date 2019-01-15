Son Dakika Haberleri: Atatürk'ün Osmaniye'ye Gelişinin 94. Yıl Dönümü

Atatürk'ün Osmaniye'ye Gelişinin 94. Yıl Dönümü

1 saat önce

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kente gelişinin 94. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Atatürk'ün Osmaniye'ye Gelişinin 94. Yıl Dönümü, System.String[]
Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kente gelişinin 94. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.


Coşkun, yaptığı yazılı açıklamada, Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasının ardından kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin vilayetlerini tek tek dolaşarak Anadolu insanıyla bir araya geldiğini hatırlattı.


Atatürk'ün toplumun yüksek vasıflarına güvendiğini, kazanılan her türlü zaferin milletin eseri olduğunu ifade ettiğini aktaran Coşkun, şunları kaydetti:


"Gazi Mustafa Kemal Atatürk gerçekleştirdiği ziyaretleriyle, savaşın kazanılmasında büyük emeği geçen Anadolu insanına şükranlarını iletmiş, savaşlarla yorgun düşen milletine moral aşılamıştır. Atatürk savaşlarda nasıl ordusunun başında ve hep en ön safta bulunduysa milletine olan sonsuz güvenin muktezası olarak gittiği her yerde, ülkemizin kalkınması için ter döken, fedakar Anadolu insanıyla kucaklaşmış, bu yolda emek ve çaba sarf eden herkesi takdir ve taltif ederek onurlandırmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşlarını ve Kurtuluş Savaşının tüm kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:44 Kaynak: AA

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