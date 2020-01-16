Atatürk'ün Osmaniye'ye Gelişinin 95. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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Atatürk'ün Osmaniye'ye Gelişinin 95. yıl dönümü kutlandı

6 saat önce

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Osmaniye'ye gelişinin 95. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Atatürk'ün Osmaniye'ye Gelişinin 95. yıl dönümü kutlandı, System.String[]

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Osmaniye'ye gelişinin 95. yıl dönümü törenlerle kutlandı.


Osmaniye Tren Garı'nda düzenlenen törende, temsili olarak gara gelen trenden inen izciler, taşıdıkları Türk bayrağını kendilerini karşılayan Vali Ömer Faruk Coşkun'a takdim etti.


Askerler tarafından 21 pare top atışı yapılmasının ardından Osmaniye Belediyesi Mehteran Takımı ve halk oyunları ekibi gösteri sundu.


Törenin ardından oluşturulan kortej, bando tören bölüğü eşliğinde İstasyon Caddesi'nden Devlet Bahçeli Meydanındaki Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.


Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun tarafından anıta çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.


Şeref defterini imzalayan Vali Coşkun, burada bir konuşma yaptı.

Törenlere, Osmaniye Garnizon Komutanı Albay Emin Yılmaz Sancaktar, Belediye Başkanı Kadir Kara, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Tombul, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:54 Kaynak: AA
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