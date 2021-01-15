Atatürk'ün Osmaniye'ye gelişinin 96'ncı yıl dönümü törenlerle kutlandı - Son Dakika

Atatürk'ün Osmaniye'ye gelişinin 96'ncı yıl dönümü törenlerle kutlandı

15.01.2021 12:31
Atatürk'ün Osmaniye'ye gelişinin 96'ncı yıl dönümü törenlerle kutlandı, System.String[]

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Osmaniye'ye gelişinin 96'ncı yıl dönümü, törenlerle kutlandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Osmaniye'ye gelişinin 96'ncı yıl dönümü, törenlerle kutlandı.

Tren garındaki ilk törende, gara gelen trenden inen bir grup izci, taşıdıkları Türk bayrağını Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'a teslim etti.

Buradaki tören Osmaniye Belediyesi mehteran takımı gösterisi ve 21 pare top atışının ardından sona erdi.

Devlet Bahçeli Meydanı'nda Atatürk Anıtı önündeki törende ise anıta çelenkler sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Anıt şeref defterini imzalayan Vali Yılmaz, 16 Ocak 1925'te Osmaniye'ye gelen Mustafa Kemal Atatürk'ün halk tarafından büyük coşku ve sevgiyle karşılandığını ifade etti.

Vali Yılmaz, şunları kaydetti:

"Vatan toprağı' diye bastığımız, her yamacında ay yıldızlı bayrağımızı mavi göklerde dalgalandırmanın gururunu yaşadığımız memleketimizi, vatanını, bayrağını ve kutsal değerlerini korumak için en güç koşullar altında canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen Osmaniye Kuvayımilliye kahramanlarımıza borçluyuz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu, İstiklal Savaşımızın şanlı önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, bundan 96 yıl önce Osmaniye'mizde ağırlamak, Türk milletinin şerefli tarihinde gururla yerini almıştır. İşte bu gururla Kurtuluş Savaşı yıllarında vatanını korumak için birçok şehit veren ilimizde ve ülkemizde, muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkılması yolunda büyük gayret sarf ederek, canla başla çalışmaktayız. Atatürk'ün Osmaniye'ye gelişinin 96'ncı yılını en içten dileklerimle kutluyor, hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum."

Törene Vali Yılmaz'ın yanı sıra Osmaniye Garnizon Komutanı Piyade Albay Cemal Akıncı, Belediye Başkanı Kadir Kara, Jandarma Alay Komutanı Albay Zafer Tombul, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Mustafa Kemal Atatürk, Osmaniye, Tren, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Atatürk'ün Osmaniye'ye gelişinin 96'ncı yıl dönümü törenlerle kutlandı - Son Dakika


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