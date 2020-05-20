Atatürk'ün şahsiyeti ve hatırasına hakaretten gözaltı - Son Dakika

Malatya'da, sosyal medya üzerinden Atatürk'ün şahsiyeti ve hatırasına hakaret edilmesi olayı ile ilgili bir zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsın muhtar olan ağabeyinin de daha önce aynı suçtan yakalanarak tutuklandığı tespit edildi.



Alınan bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarının ülke genelinde yapıldığı gün, Malatya'da bir şahsın sosyal medya hesabı üzerinden Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi şahsiyetine hakaret ettiği tespit edildi. Adli makamlarla koordine kurularak şüpheli şahıs ikamet ettiği Yazıhan ilçesindeki evinde gözaltına alındı. Şüphelinin muhtar olan ağabeyinin de daha önce aynı suçtan yakalanarak tutuklandığı tespit edildi.



Şüphelinin işlemlerine Malatya İl Jandarma Komutanlığınca devam ediliyor. - MALATYA