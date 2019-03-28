Son Dakika Haberleri: Atatürk'ün Samsun'a Çıkışı Türk Dünyasının Dirilişidir"

Atatürk'ün Samsun'a Çıkışı Türk Dünyasının Dirilişidir"

1 saat önce

NUR Uluslararası Türk Akademisi (TWESCO) Başkanı Darhan Kıdırali, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının sadece Türkiye'nin değil Türk dünyasının dirilişi olduğunu söyledi.

Atatürk'ün Samsun'a Çıkışı Türk Dünyasının Dirilişidir
NUR Uluslararası Türk Akademisi (TWESCO) Başkanı Darhan Kıdırali, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının sadece Türkiye'nin değil Türk dünyasının dirilişi olduğunu söyledi.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da TWESCO tarafından Nevruz Bayramı kutlama etkinliği yapıldı.

TWESCO Başkanı Darhan Kıdırali'nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Nevzat Uyanık, Kırgızistan Büyükelçisi Ceenbek Kulubayev, Azerbaycan Büyükelçisi Raşad Mamadov'un yanı sıra Özbekistan, Moğolistan, Macaristan büyükelçileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Ergenekon destanındaki çekiçle demiri dövme geleneğinin gerçekleştirilmesiyle başlayan etkinlikte Kazaklardaki Nevruz yemeği "köje"nin de içinde bulunduğu yerel yemekler ikram edildi.

Kıdırali, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk dünyasının ortak değerlerinin başında gelen nevruzu kutlayarak milli sofrayı ve gelenekleri sergilemek istediklerini dile getirdi.

Ayrıca Kıdırali, Ergenekon'dan gelen çekiçle demiri vurarak eski demircilik geleneğini hatırlatmak istediklerine dikkati çekti.

"Atatürk'ün Samsun'a çıkışı Türk dünyasının dirilişidir"

Kıdırali, geçen yılın TWESCO için verimli geçtiğini söyleyerek, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünde (UNESCO) kaybolma tehlikesi altında olan Türk dilleriyle ilgili faaliyet düzenlediklerini hatırlattı.

Geçen yıl Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümüyle ilgili ve Türk edebiyatının büyük temsilcileri Cengiz Aytmatov, Mağcan Cumabayev'in kitaplarını çevirdiklerine işaret eden Kıdırali, bu yıl Azerbaycanlı şair İmadeddin Nesimi'nin 650. doğum yıl dönümüyle ilgili etkinlikler düzenleyeceklerini aktardı.

Kıdırali, bu yıl Nahçivan Anlaşması çerçevesinde hayata geçirilen Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyinin (Türk Konseyi) kuruluşunun 10. yıl dönümü olduğuna işaret ederek, "Bununla ilgili de birçok faaliyet yapacağız." diye konuştu.

Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yıl dönümü dolayısıyla da etkinlikler yapacaklarını ifade eden Kıdırali, "Atatürk'ün Samsun'a çıkışı sadece Türkiye'nin değil, Türk dünyasının dirilişidir. Bununla ilgili UNESCO'da bir toplantı gerçekleştirmeyi planlıyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:21 Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Samsun, Güncel
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