Atatürk'ün Samsun'dan Havza'ya geçtiği yolda gençler Türk bayrağı ile yürüyecek - Son Dakika
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Atatürk'ün Samsun'dan Havza'ya geçtiği yolda gençler Türk bayrağı ile yürüyecek

23.05.2022 12:43

Samsun'da toplanan, farklı illerden dağcılık kulübü üyeleri ve öğrenciler, Gazi Mustafa Kemal'in 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktıktan sonra Havza'ya geçerken izlediği güzergahı, Türk bayrağı ile takip etmek üzere yola çıktı.

Samsun'da toplanan, farklı illerden dağcılık kulübü üyeleri ve öğrenciler, Gazi Mustafa Kemal'in 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktıktan sonra Havza'ya geçerken izlediği güzergahı, Türk bayrağı ile takip etmek üzere yola çıktı.

Büyük Önder Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 103. yılı, kentte etkinliklerle kutlanıyor.

Samsun Valiliğinin katkılarıyla, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Dağcılık Federasyonu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi, İlkadım Belediyesi, Canik Belediyesi, Kavak Belediyesi ve Havza Belediyesinin iş birliğinde "Ulusal Kurtuluş Mücadelesi 12. Anma Yürüyüşü", salgın nedeniyle verilen iki yıl aranın ardından yeniden düzenlendi.

Ondokuzmayıs Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (OMDAK) üyeleri ile Ondokuz Mayıs Lisesi öğrencileri, Gazi Mustafa Kemal'in Samsun'a ilk adımı attığı yeri temsil eden Tütün İskelesi'nde toplandı.

Samsun Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Türk bayrağını öperek yürüyüşe katılacak dağcı gençlere teslim etti.

Güzergah hakkında bilgi verilmesinin ve konuşmaların ardından katılımcılar teslim aldıkları bayrakla yola çıktı.

Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinin mayıs ayı boyunca süreceğini ifade ederek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bundan 103 yıl önce Samsun'dan Havza'ya 'Ata Yolu' dediğimiz noktaya dağcılarımızla beraber temsili farkındalık oluşturmak adına yürüyüşe başladık. Valimiz adına bayrağı öperek dağcı gençlerimize verdik. Onlar da Havza'da tören alanına götürecekler." dedi.

Ondokuz Mayıs Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Faik Özen de Ulusal Kurtuluş Mücadelesi 12. Anma Yürüyüşü kapsamında farklı illerden yaklaşık 30 sporcu ile Atatürk'ün Samsun'a çıktıktan sonra takip ettiği güzergahı yürüyerek takip edeceklerini söyledi.

Yürüyüşe katılan öğrenciler ise Atatürk ve silah arkadaşlarının geçtiği yolda yürümekten gurur duyduklarını ifade etti.

Atatürk'ün Samsun'dan Havza'ya geçtiği yolda gençler Türk bayrağı ile yürüyecek
Atatürk'ün Samsun'dan Havza'ya geçtiği yolda gençler Türk bayrağı ile yürüyecek
Atatürk'ün Samsun'dan Havza'ya geçtiği yolda gençler Türk bayrağı ile yürüyecek
Atatürk'ün Samsun'dan Havza'ya geçtiği yolda gençler Türk bayrağı ile yürüyecek
Atatürk'ün Samsun'dan Havza'ya geçtiği yolda gençler Türk bayrağı ile yürüyecek

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Kaynak: AA

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