Atatürk'ün Seferihisar'a Gelişinin Yıl Dönümü

Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Seferihisar'a gelişinin 85. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Seferihisar'a gelişinin 85. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.



Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen tören saygı duruşu ile başladı.



Törene Kaymakam İlhan Abay, Belediye Başkanı İsmail Yetişkin da katıldı.





Törende konuşan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, ilçe tarihinin en önemli günlerinden birini yaşadıklarını belirterek, "Atatürk öncelikle Sığacık'a gelmiş, sahilde incelemelerde bulunmuştur. Küçük öğrenci Mehmet İnce'ye sorular sorup onu okşamış ve Seferihisar'a geri gelmiştir. Atamız askeri gazinoda ağırlanıp kahvesini içtikten sonra halkı selamlayarak ilçemizden ayrılmıştır. Bedenen aramızda olmasa da fikriyle, aklıyla, devrimleriyle bugün atamızın yine yanımızda olduğunu hissediyoruz. Türkiye'de mutluluk, barış ve huzur içerinde yaşayabiliyorsak bunu da hiç kuşkusuz Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyete ve onun devrimlerine borçluyuz. Biz de bu yolda, atamızın izinde kendi ilçemizde daha iyisini yapmak için durmadan çalışacağız. Bir kez daha bu aydınlık yolu kendimize ilke ediniyoruz." diye konuştu.



Program Seferihisar Belediyesi halk oyunları ekibinin gösterisi ile sona erdi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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