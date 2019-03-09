Son Dakika Haberleri: Atatürk'ün Serik'e Gelişinin 89. Yıl Dönümü

Atatürk'ün Serik'e Gelişinin 89. Yıl Dönümü

1 saat önce

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, Serik ve Aspendos Tiyatrosu'nu ziyaretinin 89. yıl dönümü nedeniyle Serik'te çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Atatürk'ün Serik'e Gelişinin 89. Yıl Dönümü, System.String[]
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, Serik ve Aspendos Tiyatrosu'nu ziyaretinin 89. yıl dönümü nedeniyle Serik'te çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Serik'teki ilk tören, Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Aspendos Tiyatrosu'nda yapılan etkinlikte konuşan Kaymakam Haluk Şimşek, Atatürk'ün Serik'in ardından Aspendos'u ziyaret ettiğini, buranın onarılması için yetkililere talimat verdiğini söyledi.

Şimşek, Mustafa Kemal Atatürk'ün o zamanlar buranın önemini gördüğünü, gerekenin yapılması için emirlerini verdiğini kaydetti.

Günün anlam ve önemine dair yarışmalarda, dereceye giren öğrencilerin okudukları şiir ve kompozisyonlarla devam etti.

Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, Atatürk'ün sevdiği şarkı ve türküleri seslendirdi. Daha sonra halk oyunları ekibi gösterilerini sundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 03:01 Kaynak: AA

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