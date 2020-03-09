Atatürk'ün Serik'e gelişinin 90. yıl dönümü törenlerle kutlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Atatürk'ün Serik'e gelişinin 90. yıl dönümü törenlerle kutlandı - Son Dakika

Atatürk'ün Serik'e gelişinin 90. yıl dönümü törenlerle kutlandı

6 saat önce

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, Serik ilçesine gelişinin 90. yıl dönümü kutlandı.

Atatürk'ün Serik'e gelişinin 90. yıl dönümü törenlerle kutlandı, System.String[]

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, Serik ilçesine gelişinin 90. yıl dönümü kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan tören, Atatürk anıtına çelenklerin sunulmasıyla başladı. Törene, Kaymakam Mehmet Kurdoğlu ve Belediye Başkanı Enver Aputkan'ın yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

Aspendos Antik Tiyatrosu'nda yapılan etkinlikte ise Gedik Ortaokulu öğrencilerinden oluşan koro Atatürk'ün sevdiği türküleri seslendirdi. Belek Limak Ortaokulu öğrencileri de folklor gösterilerini sundu.

Atatürk'ün Serik'e gelişiyle ilgili okullar arasında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Etkinliğe Kaymakam Mehmet Kurdoğlu, Belediye Başkanı Enver Aputkan ve Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Abdullah Aytekin, İlçe Emniyet Müdürü Ömer Zafer Karaaslan, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ayhan Aktürk, siyasi partilerin temcilileri, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 01:18 Kaynak: AA
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