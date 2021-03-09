Atatürk'ün Serik'e gelişinin 91. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Aspendos Antik Tiyatrosu'nda yapılan etkinlikte günün anlam ve önemini belirten konuşma Gedik Ortaokulu Müdürü Özay Ala tarafından yapıldı.

İstiklal Marşı'nın teknik bir aksaklık nedeniyle sağlıklı okunamaması üzerine Kaymakam Kurdoğlu devreye girdi. İstiklal Marşı, bir müzik öğretmeninin eşliğinde yeniden okundu.

İlçedeki ilk tören, Cumhuriyet Meydanı 'nda Atatürk anıtına çelenklerin sunulmasıyla başladı. Törende, Kaymakam Mehmet Kurdoğlu ve Belediye Başkanı Enver Aputkan 'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Cumhuriyeti 'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 'ün, Serik ve Aspendos Tiyatrosu'nu ziyaretinin 91. yıl dönümü dolayısıyla ilçede çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Çok yüksek riskli iller içinde olan Sinop'ta öğrencilerin okul dışına çıkışları kısıtlandı

Mesut Özil'e olan benzerliği ile tanınan Mustafa Barut Fenerbahçe yönetimine seslendi: Onun yerine beni alın kimse anlamaz