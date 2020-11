Atatürk'ün sesi 10 Kasım'da 'Dolmabahçe Ağaçlı Yolda' yankılanacak - Son Dakika

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 82'nci yıl dönümünde Beşiktaş Belediyesi'nin düzenleyeceği program ile anılacak. 10 Kasım'da Atatürk'ün kendi sesinden konuşmaları Dolmabahçe ağaçlı yolda akşam saatlerine kadar hoparlörden yayınlanacak.

Beşiktaş Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82'nci yılında Beşiktaş'ta gün boyu anma programı düzenleyeceğini duyurdu. Program kapsamında, Anıtkabir ile eş zamanlı olarak hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'nda özel bir anma töreni düzenlenecek. Koronavirüs nedeniyle sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına dikkat edilerek gerçekleşecek Beşiktaş'taki törenler, Beşiktaş Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen resmi törenle başlayacak. 10 Kasım Salı günü sabah 06.30'dan itibaren Dolmabahçe ağaçlı yolda Atatürk'ün kendi sesinden konuşmaları, akşam saatlerine kadar hoparlörden yayınlanacak. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ise koronavirüs tedavisi nedeniyle törene katılamayacak.

ATATÜRK'ÜN HAYATA GÖZLERİNİ YUMDUĞU ODADAN CANLI YAYIN YAPILACAK

Dolmabahçe Sarayı önünde kurulan led ekranlarda Beşiktaş Belediyesi tarafından hazırlanan 10 Kasım'a özel video gösterileceği, saatlerin 09.05'i gösterdiğinde ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği Harem Bölümü'ndeki 71 No'lu odadan canlı yayın yapılacağı duyuruldu. Atatürk'ü anmaya gelen vatandaşlar hem Dolmabahçe'deki led ekrandan hem de Barbaros Meydanı'na kurulan led araçlardan yayınları ve özel videoları izleyebilecek.

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN EŞYALARI DOLMABAHÇE SARAYI ZİYARETÇİLERİNE SUNULACAK

Beşiktaş Belediyesi ekipleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmaya gelen vatandaşlara Dolmabahçe Sarayı önünde şapka ve bayrak dağıtacağını açıkladı. Aynı zamanda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Barbaros Meydanı'nda açılan Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde başlayan kurtuluş ve kuruluş hikayesinin anlatıldığı 'Cumhuriyet ve Atatürk' fotoğraf sergisi 10 Kasım günü de ziyaretçilerini bekliyor olacak. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın özel notu ile hijyen kurallarına uygun olarak anı eşyaları Dolmabahçe Sarayı ziyaretçilerine sunulacak.

Kafa Radyo'da sabah 07.00'den itibaren 10 Kasım özel yayını Beşiktaş Dolmabahçe'den yapacak. Nihat Sırdar, Güçlü Mete ve gazeteci Candaş Tolga Işık Dolmabahçe'deki anma törenini de dinleyicilerine aktaracak.

"ATAMIZIN FİKİRLERİ, DEVRİMLERİ, İNSANLIĞA YOL GÖSTEREN DÜŞÜNCELERİYLE SONSUZA KADAR YAŞAYACAKTIR"

"Kuruluş ve kurtuluş mücadelemizin ilk adımının atıldığı Beşiktaş, Ata'sına olan bağlılığını her şart ve koşulda göstermeye devam ediyor" diyen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Kuruluş ve kurtuluş mücadelemizin ilk adımının atıldığı Beşiktaş, Ata'sına olan bağlılığını her şart ve koşulda göstermeye devam ediyor. Büyük Atatürk'ü ebediyete uğurladığımız Dolmabahçe'de çalışma arkadaşlarımız gerekli her türlü tedbiri almış durumda. 82. Yıl önce sonsuzluğa uğurladığımız Atamızın fikirleri, devrimleri, insanlığa yol gösteren düşünceleriyle sonsuza kadar yaşayacaktır. Tarihin hep haklı çıkardığı, her geçen gün değerinin çok daha iyi anlaşıldığı büyük devrimci ölümsüz fikirleri ve mücadelesiyle kalbimizde, bilincimizde var olmaya devam edecektir. Beşiktaş Atatürk'ün izinde, fikir ve düşüncelerinin yol göstericiliğinde yürümeye aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha saygı, sevgi, Şükran ve minnetle anıyorum" diye konuştu.