"Atatürk'ün Sevdası İzmir" Sergisi Bornova'da

Bornova Belediyesi, Hanri Benazus'un Atatürk fotoğrafları arşivini Bornovalılarla buluşturdu. Mustafa Kemal Atatürk'ün İzmir ziyaretlerinden oluşan 400 fotoğraflık sergi, Bornova Belediyesi Dramalılar Köşkü Kent Arşivi ve Müzesi'nde açıldı. Serginin açılış kurdelesini Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Yazar Hanri Benazus ve Bornovalılar birlikte yaptı.

5000 fotoğraflık Atatürk fotoğrafları koleksiyonuna sahip olan Hanri Benazus, Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıldönümünde açılan serginin çok anlamlı olduğunu belirterek, Atatürk'ün İzmir'de çekilmiş fotoğraflarından oluşan sergiye ev sahipliği yaptığı için Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila'ya teşekkür etti. Açılışın ardından Hanri Benazus, Bornova Belediyesi'nin bir kültür hizmeti olarak bastırdığı 'Atatürk'ün İzmir Sevdası' isimli kitabını imzaladı.

Atatürkle 8 yaşınd tanıştı

Sergi'de daha önce hiç yayınlanmamış Atatürk fotoğraflarının da yer aldığını söyleyen 89 yaşındaki Hanri Benazus, "8 yaşında bir çocukken, Atatürk'le bir tren yolculuğunda karşı karşıya oturdum. Bana ismimi sordu, soyismimi sordu. Benimle sohbet etti. Ama şimdi bazılarının yaptığı gibi Hanri Benazus ismini yabancı bulup 'Sen kimsin' diye sormadı. İsmimi görüp soranlara ben Türküm diyorum. Çünkü daha 8 yaşımdayken 'Ne Mutlu Türküm Diyene' sözünü yaşayarak öğrendim. Türklük borcu hiç ödenmiyor" dedi.

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila da, Dramalılar Köşkü'nün yanındaki iki tarihi binayı da restore ettiklerini, birinin restorasyonunun tamamlandığını, diğeriyle ilgili çalışmaların da devam ettiğini belirterek, "Bu iki binanın restorasyonlarının tamamlanmasının ardandan Dramalılar Köşkü Kent Arşivi ve Müzesi'nin daha çok Atatürk'ün fotoğraflarının yer aldığı özel bir alan olması için çalışıyoruz" dedi.

"Hanri Benazus'u her dinleyişimizde kendisinden bir şey öğrenmeye çalışıyoruz" diyen Başkan Atila, "Benazus'un eserlerinden her zaman faydalanacağız. Atatürk'ün çocukları olarak büyük Atatürk'e layık olabilmek için bulunduğumuz her alanda en iyi şekilde hizmetler vermeye çalışacağız. Bugün her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. İnsanlarımızın bu kadar kutuplaştığı bir ortamda, bizi bir araya getiren en büyük çimento Cumhuriyet ve Atatürk sevgisidir. İçimizdeki Cumhuriyet ve Atatürk aşkını hiç söndürmeden, bizden sonraki kuşaklar için birlikteçok çalışmak zorundayız. Vatanımız için canlarını veren bütün şehitlerimizi bir kez daha saygıyla ve minnetle anıyorum" diye konuştu.