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Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi

7 saat önce

İnönü Üniversitesi'nde düzenlenen Atatürk'ten Anılar ve Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar konseri büyük ilgi gördü.

Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi, System.String[]

İnönü Üniversitesi'nde düzenlenen Atatürk'ten Anılar ve Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar konseri büyük ilgi gördü.


Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen konserde Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Orkestrası sahne alırken, koronun solistliğini ise Öğretim Görevlisi Orçun Akgün yaptı.


Konsere, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Salim Afgün, Malatya İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek, İnönü Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Ömer Çelik, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Yılmaz, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğr. Gör. Ersin Aycan, Tiyatro Topluluğu, üniversite akademik personeli ile öğrenciler katıldı.


Öğretim Görevlisi Ersin Aycan'ın Atatürk'ün anılarını anlattığı konser sonunda ise Rektör Kızılay tarafından etkinlikte emeği geçenlere çiçek takdim edildi. - MALATYA

Malatya İnönü Üniversitesi, Mustafa Kemal Atatürk, Turgut Özal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 02:06 Kaynak: İHA
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