Atatürk'ün sevdiği şarkılar Tuzla'da yankılandı - Son Dakika

Atatürk'ün sevdiği şarkılar Tuzla'da yankılandı

19.05.2021 14:25
Atatürk'ün sevdiği şarkılar Tuzla'da yankılandı, System.String[]

Tuzla'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Mehmet Akif Ersoy Gençlik Gemisi'nde eğitim gören öğrenciler Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkılardan oluşan online konser verdi.

Tuzla'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Mehmet Akif Ersoy Gençlik Gemisi'nde eğitim gören öğrenciler Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkılardan oluşan online konser verdi. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Gençlerimizin kuracağı dünyaya kaynağımızdan su taşıyoruz. Bu su ile göç ederken boğulan çocukların olmadığı, oyun oynarken bombalanan ve öldürülen çocukların olmadığı bir dünya kuracaklarına yürekten inanıyoruz" dedi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Tuzla'da da coşkuyla kutlandı. Türkiye'nin ilk gemi gençlik merkezi olan Tuzla Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Gençlik Gemisi'nde müzik eğitimi alan gençler, Atatürk'ün sevdiği şarkılardan oluşan online konser verdi. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında gerçekleştirilen konser belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı. Tuzla Belediyesi Spor Akademisi sporcuları da Şelale Eğitim Parkı Karting Pisti'nde bir araya geldiler. Kıyasıya mücadelenin gerçekleştiği yarışa katılan tüm öğrencilere 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı anısına madalya verildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir evlerinde bulunan gençler de yapılan etkinliklerle moral depoladı. Gençlik Gemisi'nde konser veren gençlere ziyarette bulunan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı sadece ülkemizin ve gençlerimizin değil, dünya için kıymetli olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"GENÇLİK, GEÇMİŞİ DE KUŞATAN BİR GELECEKTİR"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Gençlerimiz konser veriyorlar, güzel çalışmalar yapıyorlar. Buradaki birçok gencimiz yaptığı çalışmalar ile konservatuara yerleşiyorlar. Biz gençlik için, geçmişi de kuşatan bir gelecektir diyoruz. Gençlik eşittir gelecek vizyonumuz ile hareket ediyoruz. Biz gençleri x,y,z gibi alfabenin belli harflerini oluşturan kuşaklara sığdıramayacak kadar çok kıymetli görüyoruz. Onlar bizim dünyamız, evrenimiz. Yarınların bir anlamı olacaksa, biliyoruz ki onların sayesinde olacaktır. Daha güzel bir dünyada yaşayacaksak onlar ile başaracağız. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı sadece ülkemizin ve gençlerimizin değil, dünya için kıymetli olduğuna inanıyoruz. Dünyada da mutlaka bu bayramın ilan edilmesi gerekmektedir. Gençlerin kuracağı gelecekteki dünyada eminiz ki varisi olduğumuz medeniyette yer alacak ve gelecekte hak ettiğimiz bir noktaya onlarla birlikte ulaşacağız" dedi.

"GENÇLERİMİZİN KURACAĞI DÜNYAYA KAYNAĞIMIZDAN SU TAŞIYORUZ"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Gençlerimizin kuracağı dünyaya kaynağımızdan su taşıyoruz. Bu su ile onlar göç ederken boğulan çocukların olmadığı, oyun oynarken bombalanan ve öldürülen çocukların olmadığı bir dünya kuracaklarına yürekten inanıyoruz. Bu dünyayı kuracaklarına inandığımız gençler ile birlikte 365 gün boyunca sürekli birlikteyiz. Bugünü büyük bir vizyon ile gençlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü şükranla yad ediyorum. Bayramınızı kutluyorum" dedi.

Gençlik Gemisi'nde eğitim gören Ayşenur Yeşilyurt, "20 gündür bir kapanma sürecindeydik. Bunun sonucunda burada olmak ve bugünün de 19 Mayıs olması, gerçekten çok güzel" dedi.

Karting yarışında birinci olan Gizem Nur Köknar, "Tam kapanma döneminde böyle bir etkinlik olması güzel oldu. Herkesin bu bayramını kutluyorum" ifadelerini kullandı.


Atatürk'ün sevdiği şarkılar Tuzla'da yankılandı
Atatürk'ün sevdiği şarkılar Tuzla'da yankılandı
Atatürk'ün sevdiği şarkılar Tuzla'da yankılandı
Atatürk'ün sevdiği şarkılar Tuzla'da yankılandı

Mustafa Kemal Atatürk, Konser, Mayıs, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Atatürk'ün sevdiği şarkılar Tuzla'da yankılandı - Son Dakika


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