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Atatürk'ün sevdiği yemeklerden menü

7 saat önce

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, belediyeye ait restoranlarda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81'inci yıl dönümü anısına sevdiği yemeklerden menü hazırlandı.

Atatürk'ün sevdiği yemeklerden menü, System.String[]

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, belediyeye ait restoranlarda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81'inci yıl dönümü anısına sevdiği yemeklerden menü hazırlandı.

Karşıyaka Belediyesi'nce işletilen restoranlarda, Mustafa Kemal Atatürk'ün 81'inci ölüm yıl dönümü yaklaşırken, sevdiği yemeklerden menü hazırlandı. Selanik usulü ıspanaklı börek, kuru fasulye, etli bamya, karnıyarık, enginar, pilav, fava ve irmik helvasının yer aldığı menü, 10 Kasım Pazar akşamına kadar yenebilecek. Müşteriler, masa kenarlarındaki şövalelere koyulan, Atatürk'ün siyah- beyaz fotoğraflarının arasında, menüden yiyerek, Ata'yı anacak.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 11:21 Kaynak: DHA
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